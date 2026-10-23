Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou

Neurochirurgul chinez Ren Xiaoping spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou FOTO: The Moscow Times

Foarte preocupat de longevitate, președintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 74 de ani, a lansat un program special menit să descopere pentru el secretul tinereții veșnice, finanțat cu miliarde de la bugetul de stat, care este coordonat chiar de una dintre fiicele lui, Maria Voronțova. Dar în curând proiectul ar putea avea un nou membru cu totul neașteptat.

Neurochirurgul chinez Ren Xiaoping, care a stârnit numeroase controverse și care susține că a dezvoltat o tehnologie pentru transplantarea capului uman pe un corp nou, a apărut la Moscova în octombrie, relatează South China Morning Post, publicație citată de The Moscow Times.

La Institutul „Sklifosovski” din capitala Rusiei, acesta a efectuat o intervenție chirurgicală de 12 ore asupra măduvei spinării lezate a unui pacient.

Într-un articol publicat în New Scientist, Ren Xiaoping scrie că echipa lui din Moscova a îndepărtat o porțiune a măduvei spinării ruptă în urma unui traumatism și a înlocuit-o cu un fragment de țesut nervos prelevat de la un pacient declarat în moarte cerebrală. Neurochirurgul, care lucrează la Universitatea de Medicină Tradițională Chineză din Guangxi, a descris intervenția drept „primul transplant de măduva spinării din lume”.

Într-un comentariu pentru SCMP, Ren Xiaoping a confirmat că a efectuat operația la Institutul Sklifosovski. Potrivit publicației, el a mai realizat la Moscova șase intervenții de transplant alogen de mâini, în cadrul cărora o parte a unui membru este transplantată unui pacient amputat, de la un donator decedat.

Cu studii în Statele Unite, Ren Xiaoping a devenit cunoscut la mijlocul anilor 2010, când, împreună cu neurochirurgul italian Sergio Canavero, a anunțat planurile de a realiza prima operație din istorie de transplantare a unui cap uman. Omul de știință chinez susținea că efectuase o serie de experimente în care capetele unor maimuțe fuseseră transplantate pe corpuri noi, în timp ce colegul său italian dezvoltase un model chirurgical pentru efectuarea unor operații similare pe oameni, folosind două cadavre.

În cele din urmă, operația nu a mai avut loc, din cauza criticilor vehemente din partea comunității medicale, a preocupărilor de ordin etic și a indignării publice. În octombrie 2026, la cel de-al 17-lea Congres al Chirurgilor din Rusia, Ren Xiaoping a primit premiul „Misiunea anului” din partea viceprim-ministrului Tatiana Golikova.

Ren Xiaoping apare tot mai des la Moscova, în contextul în care autoritățile ruse își intensifică eforturile pentru a prelungi viața lui Putin, care la un moment dat a vorbit despre posibilitatea de a trăi până la 150 de ani prin înlocuirea organelor.

Potrivit The Wall Street Journal, proiectul guvernamental privind longevitatea președintelui este coordonat, pe lângă Maria Voronțova, de un vechi prieten al lui Putin, Mihail Kovalciuk, directorul Institutului Kurceatov. Printre altele, oamenii de știință lucrează la încetinirea îmbătrânirii celulare cu ajutorul terapiei genice și încearcă să crească organe de rezervă pentru transplanturi umane în interiorul unor mini-porci modificați genetic. Primul astfel de porc ar urma să apară până în 2030.

În bugetul pentru perioada 2027–2029, guvernul rus a prevăzut 17,954 miliarde de ruble pentru implementarea proiectului național „Noi tehnologii pentru conservarea sănătății”, care, potrivit The Wall Street Journal, are legătură cu încercările de a prelungi viața lui Putin.

Cheltuielile pentru acest proiect vor crește anul viitor cu 12%, de la 5,171 miliarde la 5,737 miliarde de ruble. În 2028, acestea vor crește cu încă 12%, ajungând la 6,495 miliarde de ruble. Pentru 2029 este prevăzută o reducere a alocărilor bugetare la 5,782 miliarde de ruble. Chiar și așa, suma va rămâne cu 12% peste nivelul din 2026.