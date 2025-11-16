Olimpiada oamenilor de serviciu: Cine dă mai repede cu mopul și face patul perfect câștigă. Imaginile au devenit virale

1 minut de citit Publicat la 08:00 16 Noi 2025 Modificat la 08:03 16 Noi 2025

În Las Vegas are loc, în fiecare an, un eveniment inedit: Housekeeping Olympics sau Olimpiada personalului de curățenie. Participanții concurează la diverse probe inspirate din activitățile de zi cu zi din hoteluri și gospodării, precum spălatul podelelor, făcutul paturilor, ștersul prafului sau folosirea aspiratorului. Echipe din mai multe hoteluri, resorturi și companii locale se întrec pentru marele premiu.

Luni, 10 noiembrie, orașul a sărbătorit cea de-a 35-a ediție a Olimpiadei personalului de curățenie, care s-a desfășurat la Michelob Ultra Arena. Zece echipe s-au înscris la competiție, iar probele au inclus făcutul patului, ștersul prafului, „mop relay” (ștafeta cu mopul), aruncarea buretelui de lustruit și „vacuum race” - cursa cu aspiratorul, potrivit Times Now.

Un clip postat pe X de contul Las Vegas a devenit viral, surprinzând momentul în care participanții se întrec în proba de mop, într-un ritm alert, în timp ce publicul îi încurajează și aplaudă. Un al doilea video, în care concurenții fac paturile în timp record, a strâns peste 185.000 de vizualizări.

My favorite event in the Housekeeping Olympics, the mop relay. pic.twitter.com/rQ7WZGvVpT — Las Vegas (@Vegas) November 11, 2025

Andy Meese, directorul general al Park MGM, a explicat pentru Fox5 Vegas că evenimentul este o modalitate de a onora angajații din domeniul ospitalității: „Ei sunt esențiali, aduc la viață experiența oaspeților în fiecare zi. Este o ocazie excelentă să ne oprim puțin și să recunoaștem munca pe care o fac”.

Câștigătorii ediției din acest an au fost echipele de la ARIA/Vdara, care au obținut locul întâi în clasamentul general, urmate de Resorts World și Staples Business, pe locurile doi și trei. Resort World s-a impus în probele de făcut patul și dansul echipei, ARIA/Vdara a câștigat cursa cu aspiratorul, iar Mandalay Bay/Luxor a triumfat în ștafeta cu mopul.

Internauții au reacționat pozitiv la imaginile de la eveniment. „Minunat! Merită sărbătoriți oamenii care fac lumea să meargă mai departe”, a scris un utilizator. „Este SUPERB”, a comentat altul.

Industria ospitalității este una dintre cele mai importante pentru Las Vegas, oraș care atrage anual milioane de turiști din întreaga lume - iar această competiție neobișnuită este, deopotrivă, o celebrare a spiritului echipei și a celor care contribuie zilnic la imaginea strălucitoare a capitalei mondiale a divertismentului.