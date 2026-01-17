Opt zile într-un sicriu. Cum a reușit o tânără de 25 de ani să supraviețuiască după ce a fost răpită

Răpitorul a cerut 175.000 de lire pentru eliberarea ei. Foto: Profimedia Images

În urmă cu 34 de ani, într-o zi geroasă de ianuarie, agentul imobiliar Stephanie Slater a dispărut fără urmă după ce a ajuns la o adresă de pe Turnberry Road, în Great Barr, la periferia orașului Birmingham. Venise să prezinte o locuință unui client care părea absolut obișnuit, un bărbat ce s-a prezentat drept „Bob Southall”. Nimic nu prevestea coșmarul care urma să înceapă, scrie metro.co.uk.

Curând, Stephanie și-a dat seama că bărbatul nu părea cu adevărat interesat de casă. Avea 25 de ani la acel moment și a încercat să grăbească vizionarea. În timp ce urcau scările pentru a vedea baia, „Bob” a atacat-o brusc, a târât-o și a răpit-o pentru zile întregi. În mod miraculos însă, Stephanie a supraviețuit.

”Arăta absolut malefic”

Femeia a povestit, ani mai târziu, coșmarul prin care a trecut.

„Tot corpul, toată fața, tot comportamentul s-au schimbat complet. Arăta absolut malefic. A sărit pur și simplu spre mine. Îmi amintesc sclipiri de metal. Avea un cuțit și o pilă cu un cârlig la capăt… și le flutura chiar în fața feței mele. Țipa la mine să tac, să nu țip, să nu mă zbat, pentru că mă va omorî.”

Deși amenințată, Stephanie a țipat și a încercat să se apere. Când și-a văzut sângele curgând, a realizat cât de gravă era situația. Agresorul îi sfâșiase mâna și o împinsese în cadă.

„Îmi ținea cuțitul la gât și mi-a spus: «Dacă te miști, te omor»”, a declarat ea în podcastul BBC The Kidnapping of Stephanie Slater.

În acele clipe, i-a venit în minte o carte citită cu ani înainte, Girls’ Guide to Growing Up, de Dr. Miriam Stoppard.

„Spunea că, dacă ești atacată, violată sau jefuită, trebuie să fii calmă. Să fii cooperantă și să îi amintești persoanei din fața ta că ești om”, a explicat Stephanie.

„În timp ce mă împingea în cadă și îmi apăsa cuțitul pe gât, i-am spus: «Bine, m-ai prins. Calmează-te. Te rog, amintește-ți că sunt om».”

„Bob”, care era, de fapt, un lăcătuș pe nume Michael Sams, s-a liniștit. A dus-o în garaj, a așezat-o pe scaunul din dreapta al mașinii, lăsat pe spate, a legat-o, a acoperit-o cu o pătură groasă, a pus un cuțit între scaun și coapsa ei și i-a spus din nou că o va ucide dacă mișcă. Stephanie a ascultat.

A cerut 175.000 de lire de la angajatorul fetei

După aproximativ zece minute de mers, Sams, din Sutton-on-Trent, Nottinghamshire, i-a spus că a fost răpită.

„Aproape că am râs, să fiu sinceră, pentru că m-am gândit: familia mea nu are bani. De ce m-ai ales pe mine? Apoi mi-a spus că va cere 175.000 de lire de la angajatorii mei și că voia ca șeful meu să aducă banii în opt zile”, a povestit ea ulterior pentru BBC.

Sams a înregistrat un mesaj audio cu Stephanie și a condus până la atelierul său din Newark. Acolo, i-a legat ochii, i-a pus căluș, a încătușat-o, i-a legat picioarele și a închis-o într-un sicriu, care a fost introdus într-un tomberon. Mai mult, i-a introdus electrozi sub haine și a amenințat-o că va fi electrocutată dacă încearcă să scape, spunându-i și că mai mulți bolovani vor fi lăsați să cadă peste ea, zdrobind-o.

„Era un frig îngrozitor. Ești într-o durere cumplită și îți este frică pentru viața ta. Te întrebi: «Ce mi s-a întâmplat? Ce caut aici? Este un coșmar?» Frica este absolut de nedescris”, își amintea ea.

Între timp, Sams a sunat la agenția Shipways pentru a anunța răpirea și faptul că urma să sosească o cerere de răscumpărare. Poliția a interceptat coletul, care conținea o casetă audio. Pe ea se auzea mesajul forțat al lui Stephanie:

„Sunt Stephanie Slater. Ora este 11:45. Sunt bine. Dacă aceste instrucțiuni sunt respectate, voi fi eliberată vineri, 31 ianuarie, miercurea viitoare.”

Ținută în sicriu timp de opt zile

Timp de opt zile, Stephanie a fost ținută în sicriul îngust și întunecat, scoasă doar pentru a mânca, a bea sau a merge la toaletă. Era hrănită cu fish and chips, batoane KitKat și ceai. În rarele momente în care era scoasă, încerca să creeze o legătură cu răpitorul, vorbind cu el despre Coronation Street și chiar îmbrățișându-l, amintindu-și de sfatul care îi salvase viața.

În ziua predării banilor, operațiunea poliției a eșuat din cauza ceții dense, iar Sams a fugit cu suma. După ce a obținut banii, a eliberat-o pe Stephanie, a dus-o acasă și a lăsat-o la două străzi distanță. După opt zile cu ochii legați, abia putea vedea și s-a orientat cu greu.

Când a ajuns la casa părinților și a bătut la ușă, i-a deschis un ofițer. În interior era tatăl ei, Warren, dar când a strigat după mama ei și a vrut să o îmbrățișeze, polițiștii i-au spus că nu o pot atinge.

„Eram îngrozită. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Vrei să-ți îmbrățișezi părinții, dar pentru un polițist ești o scenă a crimei ambulantă”, a spus ea.

Răpitorul a fost recunoscut de fosta soție, după voce

După eliberare, poliția a reușit în cele din urmă să îl aresteze pe Sams, recunoscut de fosta soție după ce vocea lui a fost difuzată la Crimewatch. Stephanie a contribuit decisiv la condamnarea lui pe viață, în 1993.

Trauma însă a rămas. Nu s-a mai putut întoarce la muncă și a preferat izolarea.

„Stephanie nu se mai simțea niciodată curată. Făcea duș de mai multe ori pe zi, se freca până își înroșea pielea. Fata aceea plină de viață era distrusă. Nu și-a mai revenit niciodată”, a povestit prietena ei, Stacey Kettner.

Stephanie Slater a murit de cancer în 2017, la 50 de ani, fiind diagnosticată cu PTSD. Reflectând asupra traumei, aceasta declara:

„Groaza nu dispare niciodată… Sunt încă aici, sunt singură, și care mi-e rolul în toată povestea asta? Am un gol imens în viață. Da, am supraviețuit, am trecut prin asta, dar unde mi-a dispărut viața?”.