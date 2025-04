Panică, după ce un avion a luat foc la decolare, în Florida: La bord se aflau aproape 300 de pasageri. Imagini cu momentul terifiant

Un avion al companiei Delta Air Lines cu aproape 300 de pasageri la bord a fost evacuat luni pe aeroportul internaţional din Orlando, în statul american Florida, după ce un motor a luat foc chiar înainte de decolare, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Avionul Airbus A330 urma să decoleze către Atlanta, în momentul când s-a declanşat incendiul, în jurul orei locale 11.15. Administraţia federală pentru aviaţie din SUA a precizat că va investiga incidentul.

Compania Delta a menţionat că la bord se aflau 282 de pasageri şi 12 membri de echipaj şi nimeni nu a fost rănit.

Un internaut a postat pe social media un clip în care pot fi văzute flăcări ieşind din avion şi un altul în care pasagerii coboară din avion pe tobogan.

