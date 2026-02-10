Paradox climatic: Record de căldură în ianuarie în toată lumea, nu și în Europa. La noi a fost cea mai geroasă lună din ultimii 15 ani



Ianuarie 2026, în topul celor mai calde cinci luni ianuarie la nivel mondial, dar nu şi în Europa. Foto: Getty Images

Anul 2026 a debutat cu o lună ianuarie care se numără printre cele mai calde prime luni înregistrate vreodată, potrivit datelor observatorului european Copernicus publicate marţi. Situația a fost complet diferită în Europa.

"Ianuarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă lună ianuarie la nivel mondial, cu o temperatură medie a aerului la suprafaţă de 12,95 grade Celsius, cu 0,51 grade Celsius mai mult decât media lunii ianuarie pentru perioada 1991-2020", a precizat Copernicus într-un raport lunar publicat marţi, potrivit AFP și DPA, preluate de Agerpres.

Ianuarie 2026 a fost cu doar 0,28 de grade Celsius mai rece decât cea mai caldă lună ianuarie din istorie - prima lună din 2025 - şi cu 1,47 grade Celsius peste media din perioada 1850-1900, definită drept perioada preindustrială.

"Luna ianuarie 2026 ne-a reamintit în mod frapant că sistemul climatic poate genera uneori simultan vreme foarte rece într-o regiune şi căldură extremă în alta", a declarat Samantha Burgess, directoarea adjunctă a serviciului Copernicus privind schimbările climatice, citată în comunicat.

Emisfera sudică a cunoscut în luna ianuarie recorduri de căldură, care au antrenat incendii mortale, potrivit Copernicus. Serviciul climatic menţionează în acest sens Australia, Chile şi Patagonia.

Cele mai ridicate temperaturi comparativ cu media au fost înregistrate în Arctica, Groenlanda, America de Sud, nordul Africii, precum şi în Antarctica, a notat observatorul european.

În paralel, valurile de frig intens s-au multiplicat în ultimele săptămâni în emisfera nordică, în special în America de Nord, Siberia, precum şi în Europa, rezultând cea mai rece lună ianuarie înregistrată în Europa după anul 2010, cu o temperatură medie de minus 2,34 grade Celsius, cu 1,63 grade Celsius sub media din perioada 1991-2020.

Valurile de frig mortale din Statele Unite l-au determinat pe preşedintele american Donald Trump să ia în derâdere realitatea schimbărilor climatice. "Ar putea insurgenţii ecologişti să explice, vă rog: ce s-a întâmplat cu încălzirea globală???", a scris el la 23 ianuarie pe platforma sa TruthSocial.

Temperaturile medii de la suprafaţa apei au fost de 20,68 grade în ianuarie, a patra cea mai ridicată valoare pentru această lună, cu 0,29 grade sub recordul din ianuarie 2024. Anumite zone din Atlanticul de Nord, inclusiv Marea Norvegiei, au înregistrat temperaturi record.

Serviciul Copernicus pentru schimbările climatice publică periodic date privind temperaturile globale la suprafaţă, gheaţa marină şi precipitaţiile, pe baza analizelor generate de computer care integrează miliarde de măsurători efectuate de sateliţi, nave, aeronave şi staţii meteorologice din întreaga lume.