Paradox în criză: Țara din Europa în care autoritățile cer populației să folosească mai multă energie electrică

Publicat la 08:00 18 Apr 2026 Modificat la 08:00 18 Apr 2026

Gospodăriile din Marea Britanie vor fi încurajate în această vară să folosească mai multă electricitate, într-un context aparent paradoxal: producția de energie regenerabilă a ajuns la niveluri record.

Autoritățile vor să echilibreze rețeaua electrică și, în același timp, să reducă presiunea asupra facturilor, profitând de momentele în care există prea mult curent produs din surse eoliene și solare.

Când e prea multă energie, consumul devine soluția

Noua strategie presupune ca populația să fie încurajată să pornească electrocasnicele mari, precum mașinile de spălat sau vase, ori să își încarce mașinile electrice exact atunci când producția de energie verde depășește cererea.

Furnizorii de energie ar putea oferi electricitate la prețuri foarte mici sau chiar gratuită în anumite intervale, atunci când operatorul sistemului energetic anticipează un surplus.

Deja există peste 2 milioane de gospodării care beneficiază de tarife reduse în afara orelor de vârf, însă aceasta ar fi prima dată când mecanismul este folosit activ pentru a stabiliza rețeaua.

De ce e nevoie de acest plan

Operatorul National Energy System Operator vrea să evite situațiile în care trebuie să plătească producătorii de energie regenerabilă pentru a opri turbinele eoliene sau panourile solare atunci când cererea este prea mică.

Aceste costuri ajung, în final, tot în facturile consumatorilor.

În plus, vara aceasta ar putea aduce un record absolut: există șanse ca rețeaua să funcționeze, în anumite perioade, exclusiv pe energie fără emisii de carbon.

Recorduri pe bandă rulantă

Producția de energie solară și eoliană a atins deja niveluri istorice în această primăvară. În doar câteva zile, au fost depășite recorduri consecutive de energie solară, la scurt timp după ce și producția eoliană a atins un maxim.

Aceste evoluții au redus semnificativ utilizarea centralelor pe gaz, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

Risc neașteptat: blackout din cauza energiei verzi

Abundența de energie curată vine, însă, cu un risc: în zilele însorite și cu vânt puternic, rețeaua ar putea deveni supraîncărcată.

Blocajele din infrastructura energetică pot duce la dezechilibre și chiar la pene de curent, dacă excesul de energie nu este gestionat corect.

Pe viitor, modernizarea rețelelor electrice ar trebui să permită transportul mai eficient al energiei din zonele unde este produsă către cele unde este consumată.

În paralel, creșterea numărului de mașini electrice, pompe de căldură și producători de hidrogen verde va duce la un consum mai mare, reducând nevoia de a limita producția regenerabilă.

Și companiile ar putea beneficia de tarife mai bune dacă își ajustează consumul în funcție de disponibilitatea energiei.

Situația gazelor rămâne stabilă, deocamdată

În ciuda tensiunilor internaționale și a creșterii prețurilor la energie, Marea Britanie nu se așteaptă la probleme majore cu aprovizionarea cu gaze în această vară.

Țara va depinde în principal de producția din Marea Nordului și de importurile din Norvegia, chiar dacă producția internă este estimată să scadă ușor.