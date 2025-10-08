Pasajul secret al împăraţilor din Colosseumul de la Roma va fi deschis pentru public

Deschiderea Pasajului Commodus reprezintă o nouă etapă importantă în restaurarea Parcului Arheologic Colosseum.FOTO: Getty Images

Pasajul lui Commodus, tunelul folosit de conducători pentru a ajunge nevăzuți la Amfiteatrul Flavian, este deschis publicului pentru prima dată după restaurarea monumentului.

Commodus a fost împăratul gladiator și printre cei mai puțin iubiți de poporul roman, astfel încât a fost victima diferitelor conspirații, ultima dintre ele fiind pusă la cale chiar de antrenorul său, gladiatorul Narcis. Numele său Commodus este folosit acum pentru a desemna intrarea regală în Colosseum, deoarece, conform surselor istorice, acolo a fost ucis, relatează La Repubblica.

Acel coridor, folosit de împărați pentru a ajunge fără să fie văzuţi și a-și ocupa locurile pe scena regală a Amfiteatrului Flavian, este deschis publicului pentru prima dată după o restaurare care a refăcut complet suprafețele antice: pereții placați cu marmură, unde se mai pot vedea urme ale clemelor metalice care susțineau plăcile, înlocuite ulterior cu tencuială pictată cu peisaje; și stucul de pe boltă, cu scene mitologice din mitul lui Dionysos și Ariadna, și de pe nișele de la intrarea în pasaj, unde apar scene legate de spectacolele din arenă.

Deschiderea Pasajului Commodus reprezintă o nouă etapă importantă în restaurarea Parcului Arheologic Colosseum. După cum au remarcat directoarea parcului, Alfonsina Russo, și directorul general al Muzeelor ​​MIC, Massimo Osanna, restaurarea a atins și un dublu obiectiv în ceea ce privește accesibilitatea la monument: atât în ​​ceea ce privește barierele arhitecturale, care au fost eliminate cu ajutorul unei scări retractabile, cât și în ceea ce privește eliminarea barierelor cognitive prin crearea unei hărți tactile pentru citirea imaginilor din stuc și pregătirea unui videoclip care reconstituie iconografia elementelor decorative.

Deschiderea pasajului va permite, de asemenea, accesul public diversificat la monument: „Este vorba despre grupuri mici, de opt persoane, cărora li se va permite accesul în galerie”, a explicat Russo. Cu finanțare din Parcul Arheologic Colosseum, „am restaurat toate bolțile, chiar am reconstruit o parte din ele, recreând jocul de lumini” care reflectă clarobscurul creat de gurile de aerisire care odinioară iluminau și ventilau coridorul.

Aproximativ 30 de metri din pasaj au fost deja deschiși, dar se așteaptă ca un al doilea proiect de restaurare să pornească până la începutul noului an, acesta va viza secțiunea tunelului care se extinde dincolo de perimetrul Colosseumului. Publicul va putea observa restaurarea tencuielii pictate, a marmurei și a stucului aproape în direct, privind prin ușa de sticlă de la sfârșitul turului. Va fi o oportunitate unică de a combina experiența retrăirii drumului exclusiv al împăraților în timpul spectacolelor din arenă cu experiența participării la eforturile de îngrijire, protecție și conservare conduse de Parcul Arheologic al Colosseumului.