"Pata rece" din Atlanticul de Nord se răcește de peste 100 de ani. Cercetătorii avertizează: "Ar putea schimba vremea în Europa"

Sistemul crucial de curenți oceanici AMOC e pe cale să se prăbușească. Foto: Getty Images

O nouă dezbatere a readus în atenție un fenomen climatic neobișnuit din Atlanticul de Nord: o regiune se află pe un trend de răcire de mai bine de un secol, chiar dacă o mare parte a planetei s-a încălzit. Cercetătorii spun că regiunea cunoscută sub numele de „pata rece” („cold blob”) este mai mult decât o simplă zonă cu apă rece la suprafață, iar mecanismele care stau la baza acestui fenomen ar putea avea efecte de amploare, potrivit thecooldown.com.

Ce au descoperit cercetătorii

Studii recente au adus noi informații despre „pata rece” din Atlanticul de Nord, o regiune situată la sud de Groenlanda și Islanda, care continuă să se răcească, în timp ce majoritatea oceanelor lumii devin tot mai calde.

Timp de ani de zile, oamenii de știință au dezbătut cauza acestei răciri. Una dintre ipotezele principale era că oceanul din acea zonă cedează pur și simplu mai multă căldură către atmosferă, însă o nouă analiză, bazată pe estimări ale conținutului de căldură al oceanului și pe date de reanaliză, sugerează că această explicație nu se confirmă.

În schimb, cercetătorii au constatat că explicația cea mai probabilă este scăderea cantității de căldură pe care oceanul o transportă către această regiune, potrivit unui studiu publicat în Geophysical Research Letters.

De ce este important?

O mare parte din această scădere a căldurii este observată în primii aproximativ 1.000 de metri ai coloanei de apă, strat asociat cu ramura nordică a Circulației Meridionale Atlantice (AMOC). Acest lucru indică faptul că „pata rece” se extinde pe întreaga coloană de apă și nu există doar la suprafață, potrivit studiului.

Acest aspect este important dincolo de Atlanticul de Nord, deoarece AMOC contribuie la modelarea tiparelor climatice în numeroase regiuni ale lumii. Studiul arată că slăbirea acestui sistem poate influența vremea din Europa și din alte zone, iar oamenii de știință avertizează tot mai des că o slăbire suplimentară ar putea împinge circulația oceanică spre un punct critic de dezechilibru.

Chiar și pe o planetă aflată în încălzire, temperaturile nu cresc uniform peste tot și în orice moment. În acest caz, această zonă mai rece din ocean ar putea reprezenta un nou semn al perturbărilor climatice mai ample, legate de modificările unuia dintre principalele sisteme de transport al căldurii de pe Pământ.

Ce spun cercetătorii?

Autorii studiului afirmă fără echivoc că modificările transportului de căldură al oceanului „domină schimbările conținutului de căldură din «pata rece»”.

Ei avertizează, de asemenea, că „o slăbire suplimentară a transportului de căldură din Atlantic în contextul schimbărilor climatice viitoare ar putea avea efecte grave asupra climei și condițiilor meteorologice din Europa și din alte părți ale lumii”.

În concluziile studiului, cercetătorii scriu că dovezile privind slăbirea AMOC „reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru societate și factorii de decizie” și că fenomenul „necesită o atenție urgentă din partea decidenților politici”.