Patronul clubului de fotbal Napoli și-a comandat o mașină de 2,3 milioane de euro. Are acum un parc auto de 21 de milioane de euro

Aurelio De Laurentiis, patronul clubului de fotbal de la Napoli, a cheltuit 2.360.000 de euro pentru o mașină nouă. Bijuteria cu patru roți face parte din colecția de 31 de mașini de lux și de epocă ale omului de afaceri. Valoarea totală a parcului său auto se ridică la 21 de milioane de euro, adică prețul mediu considerabil de aproximativ 680.000 de euro pe mașină, unele piese fiind cu adevărat rare.

Aurelio De Laurentiis este un pasionat și admirator al mașinilor sport, dar se știu puține lucruri despre pasiunea sa, deoarece președintele clubului de fotbal este cunoscut pentru faptul că își păstrează viața privată destul de discretă.

Cu toate acestea, prețul ultimei sale achiziții este cunoscut: 2.360.000 de euro, relatează TGcom24. Mașina a fost realizată pe comandă, dar marca şi cu atât mai puțin modelul mașinii în cauză nu au fost dezvăluite.

Totuşi foarte puține vehicule sunt disponibile astăzi la un astfel de preț. Cei doi candidați cei mai probabili sunt McLaren W1 (aproape 1.300 CP și doar 399 de unități produse) și Ferrari Daytona SP3, rezervat clienților de top ai mărcii de lux.

În orice caz, De Laurentiis pare a fi un mare pasionat de Porsche. Marca nu oferă în prezent modele noi la acest preț (cu excepția cazului în care vorbim despre Carrera GT sau 918 Spyder, dar acestea sunt vintage), dar antreprenorul este colecționar.

Garajul său include modele precum un 911 Turbo 930 Flat Nose din 1986; un 911 R din 2016; un 991 GT2 RS din 2018; un 901 Protype Cabriolet din 1964; și un 959 Komfort din 1987.

Alte modele includ Ferrari-uri și Mercedes-uri, care, conform situațiilor financiare ale companiei conduse de Laurentiis, sunt depozitate în Italia.