Percheziții la Berlin, într-un dosar de sabotaj rusesc. Anchetă despre vânzarea Gazprom Germania la o lună după invazia rusă în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 12:18 25 Iun 2026 Modificat la 12:21 25 Iun 2026

Au avut loc percheziții la Berlin și Frankfurt, într-o anchetă care vizează o presupusă încercare de sabotare a aprovizionării cu gaze a Germaniei. FOTO: Getty Images

Autoritățile germane investighează vânzarea filialei din Berlin a Gazprom, Gazprom Germania, tranzacție care a avut loc la aproximativ o lună după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Miercuri au avut loc percheziții la Berlin și Frankfurt, într-o anchetă care vizează o presupusă încercare de sabotare a aprovizionării cu gaze a Germaniei, scrie Euronews.

Parchetul Federal a anunțat că poliția a percheziționat locuința unui suspect rus și pe cea a unei alte persoane care nu este vizată de anchetă, ambele din capitala Germaniei, precum și sediul unei companii din Frankfurt pe Main, al cărei nume nu a fost făcut public.

Ancheta vizează vânzarea filialei Gazprom din Berlin, Gazprom Germania, realizată la aproximativ o lună după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Potrivit procurorilor federali, compania a fost desprinsă de grupul rus Gazprom prin „vânzări indirecte de acțiuni”, la sfârșitul lunii martie 2022. Ulterior, o companie cu sediul la Moscova, fără legături cu industria energetică, a apărut drept nou proprietar.

Noul proprietar a dispus apoi lichidarea Gazprom Germania, companie care deținea la acel moment cel puțin 25% din capacitatea de stocare a gazelor naturale din Germania, potrivit procurorilor.

„Acuzatul, cetățean rus, este suspectat că a sprijinit punerea în aplicare a deciziei de lichidare având acest scop în vedere”, au transmis procurorii într-un comunicat, precizând că nu au fost făcute arestări.

Înainte de invadarea Ucrainei, Rusia era unul dintre principalii furnizori de gaze naturale ai Germaniei. După declanșarea războiului, Berlinul a fost nevoit să își reducă rapid dependența de importurile rusești.

Fostul cancelar german Olaf Scholz declara, la sfârșitul anului 2022, că Germania nu va mai deveni dependentă de o resursă strategică precum gazul.

„Am văzut, în cazul Rusiei, ce înseamnă să te bazezi pe o resursă strategică esențială”, spunea Scholz la un forum economic organizat de publicația germană Süddeutsche Zeitung. „Din discuțiile mele cu reprezentanți ai mediului de afaceri german, am înțeles că nu vom mai face această greșeală a doua oară.”

Uniunea Europeană a convenit să elimine treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, în încercarea de a-și diversifica piața energetică.

„Ne desprindem de dependența dăunătoare de gazul rusesc și facem un pas important, în spirit de solidaritate și cooperare, către o Uniune Energetică autonomă”, a declarat în ianuarie Michael Damianos, ministrul energiei, comerțului și industriei din Cipru.