Poezii inedite și suveniruri secrete ale legendarului cuplu de infractori Bonnie și Clyde vor fi scoase la licitație

Casa de licitații americană Heritage Auctions scoate la licitaţie caiete, documente secrete şi alte materiale private aparţinând celebrului cuplu de răufăcători americani Bonnie și Clyde, figuri emblematice din America în anii 1930.

Obiectele vor fi în centrul atenției la viitoarea licitație online organizată de Heritage Auctions , o casă de licitații americană cu sediul în Dallas, programată pentru 24 și 25 aprilie, relatează Il Messaggero.

Obiectele scoase la licitaţie provin dintr-o colecție donată de nepotul lui Barrow, care a primit-o de la mama sa, sora mai mare a lui Clyde. Printre cele mai notabile piese se numără un mic caiet verde din piele artificială din 1933, deținut inițial de un jucător de golf și refolosit ulterior de Bonnie și Clyde ca jurnal de poezie în timpul evadării lor în Statele Unite. Paginile conțin versuri care relatează viața clandestină a cuplului, inclusiv crime, fuga și încercările constante de a evita capturarea. Unele versuri abordează, de asemenea, episoade de violență și jafuri, reinterpretate în formă poetică într-un stil simplu, marcat de lipsa de educație a lui Barrow.

Lotul include și un manuscris atribuit lui Clyde, în care tâlharul încearcă să imite scrisul de mână al partenerei sale, recunoscând implicit superioritatea acesteia. În text, Barrow povestește despre viața de fugar, furtul „pentru a supraviețui” și violența ca o prezență constantă, folosind un limbaj colocvial și numeroase greșeli de ortografie.

Completează lotul volumul „Fugarii: Povestea lui Clyde Barrow și Bonnie Parker”, scris după moartea celor doi, în 1934, de mama lui Bonnie, Emma, ​​și sora lui Clyde, Nell.

„Puțini criminali din istoria americană au captivat imaginația publicului așa cum au făcut-o Bonnie și Clyde”, a declarat Ray Farina, directorul departamentului de afaceri istorice de la Heritage Auctions. „Faptul că avem documente scrise de ei oferă o perspectivă rară, directă, asupra unei povești care a devenit mitologică.”

Povestea lor a inspirat numeroase opere, inclusiv filmul „Bonnie și Clyde” (1967), regizat de Arthur Penn și cu Faye Dunaway și Warren Beatty în rolurile principale.