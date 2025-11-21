Poliția l-a declarat mort pe un bărbat dispărut de 5 ani și a arestat 5 suspecți. A doua zi, „dispărutul” a apărut la secție

1 minut de citit Publicat la 10:41 21 Noi 2025 Modificat la 10:47 21 Noi 2025

Ismail Ali a fost dat disparut în 2020, fiind văzut ultima dată în magazinul în care lucra FOTO: Poliția din West Yorkshire

Un vânzător de la un magazin din Marea Britanie, care a dispărut acum cinci ani, a intrat într-o secție de poliție la câteva zile după ce ofițerii l-au declarat mort și au arestat cinci persoane suspectate că l-ar fi ucis.

Poliția din West Yorkshire a transmis că Ismail Ali s-a prezentat miercuri la secție, afirmând că este „bine și în siguranță”, relatează The Guardian.

Ali a dispărut în 2020, iar săptămâna aceasta polițiștii au anunțat că au arestat trei femei și doi bărbați suspectați că l-ar fi ucis. Ofițerii au spus că suspectau că Ali „nu mai este în viață” și că ar fi fost ucis.

Dar joi, poliția a revenit cu o declarație: „Detectivii care investighează dispariția suspectă din 2020 a lui Ismail Ali, un bărbat din Bradford, pot confirma că acesta s-a prezentat ieri la o secție de poliție, declarând că este în siguranță. Ofițerii lucrează pentru a înțelege pe deplin circumstanțele dispariției sale”.

„Familia domnului Ali a fost informată că acesta a fost găsit și este protejat în timp ce se fac verificările necesare”, se mai menționează în comunicat.

Poliția a precizat că au fost efectuate percheziții la trei proprietăți după arestările de luni și că a fost confiscată o sumă mare de bani.

S-a spus că o parte dintre cei arestați au rămas în libertate pe cauțiune pentru suspiciuni de spălare de bani, iar cercetările continuă.

Potrivit relatărilor din 2020, Ali, atunci în vârstă de 46 de ani, a fost văzut ultima dată în magazinul în care lucra, vineri, 29 mai. Purta un hanorac roșu, pantaloni negri și încălțăminte închisă la culoare.

Dispariția lui a fost menționată în mai multe apeluri publice în ultimii cinci ani, poliția declarând că familia sa era îngrijorată pentru siguranța lui.