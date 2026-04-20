Politican italian sechestrat și jefuit în vila lui. Hoţii au plecat cu bunuri în valoare de 3 milioane de euro

Fostul senator al partidului Lega din Italia, Alberto Filippi, a fost jefuit la domiciliu său din localitatea Arcugnano, provincia Vicenza. Politicianul şi familia sa au fost sechestraţi timp de o oră în vila acestuia sub ameninţarea armelor de către patru bărbaţi cu cagule. Hoţii au fugit cu obiecte de lux în valoare de 3 milioane de euro.

Omul de afaceri din Vicenza a fost atacat pe la spate de patru hoţi înarmați și cu cagule pe faţă în timp ce se afla în garajul vilei după ce se întorsese acasă. După ce i-au pus arma la tâmplă, aceștia l-au forțat să deschidă ușa vilei, unde se aflau soția și cele două fiice mici ale sale. Timp de aproximativ o oră, întreaga familie a lui Filippi a fost ținută captivă sub amenințarea armei în dormitorul de la etajul vilei, relateaza TG24sky.

La parter, însă, fostul senator, amenințat cu o șurubelniță, a fost forțat să însoțească restul bandei în timp ce bandiţii răscoleau fiecare colț al vilei. Tâlharii au furat ceasuri, bijuterii și obiecte de valoare. După ce bandiții au fugit, omul de afaceri, încă în stare de șoc, a alertat poliția.

Carabinierii au deschis o anchetă. Potrivit mărturiilor politicianului, banda de infractori „nu era formată din italieni”, ci din bărbaţi care aveau accentul persoanelor din Europa de Est. Politicianul italian a povestit pentru presa italiană clipele de teroare trăite: „Mă întorceam acasă la ora 23:00 după cină și, imediat ce am parcat mașina în garaj, din spatele meu, patru bărbați cu cagule pe faţă m-au atacat și iniţial am încercat să ripostez. M-au lovit cu pumnul, apoi, când au îndreptat arma spre tâmplă, am renunțat.”

Sistemul de supraveghere video al vilei, format din aproximativ treizeci de camere, multe dintre ele ascunse, a surprins fiecare etapă a operațiunii: de la ambuscada din garaj până la cele mai dramatice momente trăite de familie. Imaginile au permis analizarea detaliată a mișcărilor celor patru bărbați, a momentului spargerii și a modulului lor de a acţiona. Bandiții s-au mișcat cu precizie şi încredere, coordonat, fără nicio ezitare deosebită, obligându-l pe politician să le arate toate obiectele de valoare din casă.

Toate aceste elemente întăresc ipoteza unei bande experimentate, probabil obișnuită cu acest tip de jaf și capabilă să acționeze cu rapiditate și precizie. Chiar și întrebarea directă adresată imediat după intrarea în vilă: „Unde sunt ceasurile?” sugerează clar că banda știa exact care erau obiectele de valoare pe care le-ar fi putut găsi în vila fostului senator. Infractorii au fugit cu mai multe genți pline cu ceasuri foarte valoroase (în special Rolex și Patek Philippe, piese exclusive, dacă nu chiar unice), bijuterii și articole de îmbrăcăminte de lux.