Politicianul din Turcia care a devenit viral datorită aspectului: „Este o față pe mustața aia"

D.C.
1 minut de citit Publicat la 10:31 22 Apr 2026 Modificat la 11:06 22 Apr 2026
Orhan Avci a fost numit recent președinte al partidului Huzur în districtul Karlıova din provincia estică turcă Bingöl FOTO: X

Un politician din Turcia a devenit recent viral și cunoscut la nivel internațional pe rețelele sociale datorită mustății sale impresionante.

Orhan Avci a fost numit recent președinte al partidului Huzur în districtul Karlıova din provincia estică turcă Bingöl. Pentru a marca această numire, partidul său a distribuit o fotografie cu el și cu președintele provinciei, Sait Mocu, care a atras multă atenție din cauza mustății lui Avci.

A spune că Orhan Avci are o mustață impresionantă ar fi o subestimare serioasă. Este atât de bogată încât distrage complet atenția de la capul său chel. În Turcia, oamenii nu au manifestat niciun interes pentru numirea în sine, dar nu se mai satură să se amuze pe seama mustății. „Are o față pe mustața aia”, glumesc utilizatorii pe rețelele sociale, potrivit Nexta.

„Nu s-a terminat pandemia? De ce mai poartă mască?”, a mai spus cineva. „Gura lui este mai cenzurată decât dosarele Epstein”, a comentat o altă persoană.

Sub motto-ul „Un cuvânt nou, o voce nouă”, el dorește să întărească unitatea și solidaritatea în regiunea turco-kurdă Bingöl, dar oamenii par deocamdată mai concentrați pe mustața aspectul său.

 

