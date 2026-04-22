Politicianul din Turcia care a devenit viral datorită aspectului: „Este o față pe mustața aia”

Orhan Avci a fost numit recent președinte al partidului Huzur în districtul Karlıova din provincia estică turcă Bingöl FOTO: X

Un politician din Turcia a devenit recent viral și cunoscut la nivel internațional pe rețelele sociale datorită mustății sale impresionante.

Orhan Avci a fost numit recent președinte al partidului Huzur în districtul Karlıova din provincia estică turcă Bingöl. Pentru a marca această numire, partidul său a distribuit o fotografie cu el și cu președintele provinciei, Sait Mocu, care a atras multă atenție din cauza mustății lui Avci.

A spune că Orhan Avci are o mustață impresionantă ar fi o subestimare serioasă. Este atât de bogată încât distrage complet atenția de la capul său chel. În Turcia, oamenii nu au manifestat niciun interes pentru numirea în sine, dar nu se mai satură să se amuze pe seama mustății. „Are o față pe mustața aia”, glumesc utilizatorii pe rețelele sociale, potrivit Nexta.

?? A Turkish official has become a social media sensation



Orhan Avcı gained fame after news of his appointment as head of the district branch of the “Huzur” Party.



However, people ended up discussing not so much the appointment itself as his photo.



"There's a face on his… — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026

„Nu s-a terminat pandemia? De ce mai poartă mască?”, a mai spus cineva. „Gura lui este mai cenzurată decât dosarele Epstein”, a comentat o altă persoană.

Sub motto-ul „Un cuvânt nou, o voce nouă”, el dorește să întărească unitatea și solidaritatea în regiunea turco-kurdă Bingöl, dar oamenii par deocamdată mai concentrați pe mustața aspectul său.