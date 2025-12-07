Povestea incredibilă a fotografiei cu "Căderea lui Icar" în Soare: "Trei, doi, unu... Ai prins-o?"

3 minute de citit Publicat la 08:24 07 Dec 2025 Modificat la 08:43 07 Dec 2025

"Căderea lui Icar". Sursă: Andrew McCarthy via X

CNN spune povestea unei fotografii uluitoare, care a necesitat multiple preparative, o cascadorie aeriană și o sincronizare perfectă cu astrul zilei într-o fereastră temporală foarte limitată.

Imaginea - care prezintă un om aparent căzând în Soare - a fost surprinsă la Wilcox Playa, cel mai mare lac secat din Arizona, unde aerul uscat oferă condiții bune pentru realizarea fotografiilor.

La sol, astro-fotograful Andrew McCarthy a făcut un ultim reglaj la aparate, pentru a înlătura efectele vibrațiilor produse de trenurile de marfă din apropiere.

În aer, prietenul său, Gabriel C. Brown, aștepta în scaunul aparatului de zbor semnalul pentru salt.

„Inițial, ne-am spus că dacă ratăm prima încercare, pot ateriza, urca și încerca din nou”, a spus Brown.

Însă pilotul i-a anunțat că este disponibil doar în acea dimineață.

După luni de pregătiri, McCarthy și Brown aveau doar o singură șansă de a reuși, înainte ca soarele să urce prea sus.

It’s been hard to not post this every day since I first shared it, thanks everyone who shared on my behalf (assuming you tagged me and didn’t take credit for it lol)



Here’s a version formatted for a mobile wallpaper you’re welcome to use!



I still have a few prints available ? pic.twitter.com/ImieVFEtVN — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 20, 2025

McCarthy a anunțat numărătoarea inversă, în timp ce aparatul de zbor urca spre poziția stabilită.

Fereastra de timp fiind limitată, Brown i-a spus lui McCarthy: „Nu-mi spune să sar decât dacă ești absolut sigur.”

McCarthy a rostit, în cele din urmă, cuvintele-cheie: „Trei, doi, unu, salt!”

În timp ce cădea prin aer, Brown l-a întrebat pe McCarthy prin intermediul căștilor conectate la telefon: „Ai prins?”

În cele din urmă, McCarthy a reușit și a surprins o siluetă solitară încremenită în fața unui disc solar texturat.

„A fost perfect”, a spus fotograful.

„Am știut imediat că am 'prins' ceva cu adevărat special”, a adăugat el.

Povestea din spatele fotografiei

Andrew McCarthy s-a hotărât să se dedice astro-fotografiei după ce a decis la un moment dat, „în calitate de adult cu un job plictisitor de birou și 500 de dolari de cheltuit”, să-și cumpere un telescop care-i amintea de cel din copilăria sa.

După această primă achiziție cu care a experimentat mult, în următorii ani proiectele sale au devenit mai complexe.

Între altele, McCarthy a fotografiat o rachetă călătorind spre Soare și a început să caute noi provocări.

Abia după primul său salt cu parașuta s-a hotărât asupra următorului său proiect și a decis să facă echipă cu Brown, la rândul lui parașutist pasionat, pentru a da viață unei idei noi.

„Ne-a venit ideea pentru că abia ce terminasem salturile cu parașuta. Ne-am gândit: cum ar fi dacă cineva ar sări dintr-un avion în fața soarelui?”, a povestit McCarthy.

La început, părea imposibil.

Pentru a obține fotografia perfectă, soarele trebuia să fie jos, parapanta motorizată trebuia să fie sus, iar McCarthy, poziționat cu aparatele sale exact acolo unde traiectoriile s-ar alinia.

Când pilotul a ajuns în poziția perfectă între Soare și cameră, telescoapele amplasate la sol au acționat ca niște oglinzi și au trimis o străfulgerare puternică, indicând celor din aer că erau aliniate.

McCarthy a folosit mai multe tehnici și a combinat mii de cadre pentru a accentua imaginea Soarelui, a defini prezența lui „Icar” pe discul solar și a reduce zgomotul informațional din fotografie.

Produsul final a fost numit „Căderea lui Icar”.

Ce spune legenda despre Icar

În mitologia greacă, Icar este fiul lui Dedal, arhitectul labirintului în care regele Minos l-a trimis pe Minotaur, o bestie hrănită cu carne de om.

După o vreme, sătul de sacrificiile făcute pentru Minotaur, Dedal complotează pentru uciderea monstrului iar, drept pedeapsă, regele îl închide împreună cu Icar într-o celulă și zidește ieșirea.

Însă ingeniosul Dedal reușește să confecționeze pentru el și fiul său două perechi de aripi folosind ceară și pene.

Ei își iau zborul prin fereastra închisorii, însă Icar, fascinat de înălțimi, se apropie prea mult de Soare, aripile unite cu ceară se destramă, iar tânărul cade și moare.

Suspiciuni legate de utilizarea AI

Metaforic vorbind, fotografia lui Icar căzând este „o mărturie, atât a realizărilor, cât și a aroganței umane”, spune Gabriel Brown, căruia i-a revenit sarcina de a-l „juca” pe eroul din mitologia greacă.

Anticipând scepticismul publicului și eventualele acuzații că ar fi recurs la Inteligența Artificială pentru rezultatul final, McCarthy a filmat imagini din „culisele” preparativelor care au precedat realizarea fotografiei.

De asemenea, a făcut publice detaliile muncii sale de post-producție și a explicat tehnicile de procesare utilizate.