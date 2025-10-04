Povestea incredibilă a pilotului British Airways care a fost smuls prin parbrizul avionului în plin zbor și totuși a supraviețuit

Timp de 20 de minute, echipajul a luptat cu disperare să nu-și piardă comandantul. Foto: Profimedia Images

Pe 10 iunie 1990, zborul British Airways 5390, cu 81 de pasageri la bord, a decolat din Birmingham, Anglia, cu destinația Malaga, Spania. Totul părea să decurgă normal, dar la doar 13 minute după decolare, la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri, aeronava BAC 1-11 a fost zguduită de un incident care avea să rămână în istoria aviației, scrie Business Insider.

Unul dintre panourile parbrizului s-a desprins și a fost smuls de diferența de presiune. Explozia decompresiei l-a smuls pe căpitanul Tim Lancaster din scaunul său, rupându-i centura de siguranță și aruncându-l pe jumătate în afara cabinei, cu partea superioară a corpului lipită de exteriorul avionului.

„Tot ce vedeam erau picioarele lui”

Însoțitorul de bord Nigel Ogden a fost martor direct la coșmar. „M-am întors și am văzut că parbrizul dispăruse și Tim, pilotul, ieșea prin el. Fusese smuls din centura de siguranță și tot ce puteam vedea erau picioarele lui”, a povestit Ogden, într-un interviu acordat în 2005 pentru The Sydney Morning Herald.

Fără să stea pe gânduri, Ogden a sărit peste comenzile avionului și l-a apucat pe Lancaster de brâu, încercând să-l tragă înapoi. „Cămașa îi fusese smulsă de pe spate, iar corpul i se îndoia în sus, arcuit peste partea superioară a aeronavei”, și-a amintit el.

Dar presiunea din cabină era atât de puternică, încât pilotul părea să cântărească „echivalentul a peste 225 kg”. „Îl țineam cu toată puterea, dar simțeam că și eu sunt tras afară”, a adăugat Ogden, care în timpul luptei a suferit degerături și o dislocare de umăr.

Copilotul care a recâștigat controlul

Între timp, copilotul Alistair Atcheson s-a trezit, după ce fusese în stare de inconștiență, și a realizat rapid gravitatea situației. Explozia îl aruncase pe Lancaster peste comenzile avionului, dezactivând pilotul automat și trimițând aeronava într-o coborâre abruptă cu peste 400 de mile pe oră (aproximativ 650 km/h), „prin unele dintre cele mai aglomerate coridoare aeriene din lume”, după cum avea să povestească Ogden.

Atcheson a reușit să reactiveze pilotul automat și să aducă avionul la o altitudine mai joasă, unde pasagerii și echipajul puteau respira mai ușor.

„Ochii lui erau larg deschiși”

În acele minute dramatice, Ogden și ceilalți însoțitori de zbor au continuat să-l țină pe Lancaster de picioare și glezne. „Fața i se izbea de geam, sângele îi curgea din nas și din cap, iar brațele îi fluturau ca și cum ar fi avut doi metri lungime. Cel mai îngrozitor era că ochii îi erau larg deschiși. N-o să uit imaginea asta niciodată cât voi trăi”, a mărturisit Ogden.

Ce își amintește căpitanul

Tim Lancaster, atunci în vârstă de 42 de ani, și-a amintit experiența într-un episod din 2005 al documentarului Mayday. „Eram conștient că mă aflu în afara avionului, dar asta nu m-a deranjat foarte tare. Cel mai clar îmi amintesc faptul că nu puteam respira, pentru că eram cu fața direct în curentul de aer”, a spus el.

Lancaster a încercat instinctiv să-și repoziționeze corpul pentru a respira mai bine, dar memoria lui se oprește acolo.

Aterizare miraculoasă

Timp de 20 de minute, echipajul a luptat cu disperare să nu-și piardă comandantul, în timp ce Atcheson manevra avionul către un aeroport sigur. În cele din urmă, a reușit să efectueze o aterizare de urgență la Southampton, Anglia.

Toți cei 81 de pasageri și membrii echipajului au supraviețuit. În mod incredibil, și căpitanul Lancaster a scăpat cu viață, suferind doar degerături, un cot, un deget mare și o încheietură fracturate, câteva vânătăi și un șoc puternic.

Ancheta oficială a guvernului britanic a stabilit ulterior că parbrizul fusese montat greșit cu șuruburi nepotrivite, în timpul unei revizii de rutină efectuate cu doar 27 de ore înainte de decolare.

Echipajul a fost decorat cu Queen’s Commendation for Valuable Service in the Air, una dintre cele mai mari distincții civile din Regatul Unit.

Poate și mai uimitor este faptul că Tim Lancaster s-a întors la manșa avionului câteva luni mai târziu. A continuat să zboare până la pensionarea sa, în 2008.