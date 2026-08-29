Povestea singurului locuitor al unui sat din Spania: Paco este primar, polițist și îngrijitor. "Când voi pleca, va dispărea și satul"

În multe orașe și sate din zonele interioare ale Spaniei, depopularea a lăsat în urmă străzi goale, case închise și servicii care nu mai există. FOTO: Profimedia Images

Într-un cătun izolat din munții Spaniei, depopularea a ajuns la un nivel extrem. Din cele 14 locuințe ale așezării, doar un singur om mai locuiește acolo pe tot parcursul anului. Paco, în vârstă de aproape 70 de ani, refuză să-și părăsească locul natal, deși cel mai apropiat supermarket se află la 30 de kilometri, iar iarna temperaturile coboară până la aproape -20 de grade Celsius, potrivit noticiastrabajo.es.

În multe orașe și sate din zonele interioare ale Spaniei, depopularea a lăsat în urmă străzi goale, case închise și servicii care nu mai există. În unele cazuri, există doar un singur locuitor care rămâne pe tot parcursul anului. Acest lucru se întâmplă într-un mic cătun din Santiago-Pontones, în Sierra de Segura (Jaén), unde Paco a decis să continue să locuiască în locul în care s-a născut.

Paco trăiește complet singur în acest mic cătun, unde gospodăria sa, situată la aproximativ 1.200 de metri altitudine și aparținând de municipiul Santiago-Pontones, cuprinde 14 locuințe, însă el este singurul locuitor care rămâne acolo pe tot parcursul anului.

Din acest motiv, situația sa a atras atenția emisiunii „Comando Actualidad” de la TVE, căreia Paco i-a spus că satul era practic al lui, deoarece era primarul, polițistul și omul care face curat.

Iarna este una dintre principalele probleme

S-a născut acolo în urmă cu aproape 70 de ani și a văzut cum cătunul a rămas treptat fără locuitori. În trecut existau o școală, un magazin, un fierar, o croitoreasă și numeroase familii, însă, de-a lungul anilor, mulți localnici au plecat în alte regiuni în căutarea unui loc de muncă, iar cea mai mare parte a locuințelor au rămas închise. „Oamenii ca mine sunt pe cale de dispariție. Asta va dispărea”, recunoaște el, potrivit publicației „Viajar”.

Însă viața în cătun necesită organizare, deoarece cel mai apropiat supermarket se află la aproximativ 30 de kilometri, astfel că Paco își face cumpărăturile aproximativ o dată pe lună, iar mare parte din viața de zi cu zi rămâne, de asemenea, legată de produsele pământului și de metodele tradiționale de conservare a alimentelor.

Iarna este una dintre principalele probleme, deoarece temperaturile pot coborî până aproape de minus 20 de grade Celsius, iar zăpada a ajuns să izoleze zona timp de săptămâni întregi. Paco recunoaște însă că, odată cu trecerea anilor, îl preocupă posibilitatea să i se întâmple ceva atunci când este singur și nimeni să nu-și dea seama.

Chiar și așa, păstrează legătura cu câțiva locuitori din alte cătune mici din apropiere, iar unul dintre aceștia vorbește despre avantajele și limitele acestui mod de viață. „Aici este multă calitate a vieții, dar foarte puțină varietate”.

De ce refuză să părăsească satul

Cu toate acestea, Paco nu s-a gândit niciodată să părăsească definitiv cătunul. Când este întrebat de ce a decis să rămână în ciuda dificultăților, răspunde că motivul este „pentru că iubesc natura” și adaugă că „asta este ceea ce am trăit dintotdeauna”.

Pentru el, liniștea și contactul cu mediul înconjurător compensează distanța față de servicii și iernile lungi. Să poată lăsa ușa deschisă sau să trăiască fără aproape niciun zgomot face parte dintr-un mod de a înțelege viața care devine din ce în ce mai neobișnuit.

Este însă conștient și de faptul că viitorul cătunului este incert, deoarece casele sunt încă în picioare, dar abia mai există locuitori care să le poată menține vii după ce el nu va mai fi. „Când voi termina eu, se termină și satul”, spune el, sugerând amploarea depopulării care afectează numeroase zone rurale.