Povestea lui İbrahim, care de 40 de ani trăiește în munţi, alături de animalele sălbatice, în Turcia

Una dintre cele mai mari provocări ale vieții la munte este prezența animalelor sălbatice. Foto: Getty Images

În timp ce mulți visează la vacanțe pe litoral sau la confortul orașului, un fermier din Turcia își găsește liniștea în mijlocul munților. De patru decenii, el petrece câte șase luni pe an într-o zonă izolată aflată la peste 2.200 de metri altitudine, unde are grijă de animalele sale și trăiește departe de agitația lumii moderne, potrivit yenisafak.com.

İbrahim Aydemir, în vârstă de 57 de ani și tată a trei copii, locuiește în satul Bayırbağ și se ocupă de creșterea animalelor încă de la vârsta de 17 ani.

În fiecare primăvară, odată cu topirea zăpezilor, își duce cireada pe pășunile alpine de la poalele Keșiş Dağı. Acolo rămâne până la primele ninsori, continuând o tradiție pe care o respectă de 40 de ani.

O viață simplă, departe de civilizație

Pe durata verii, fermierul locuiește singur într-o colibă modestă construită în apropierea pășunilor. Energia electrică este asigurată de panouri solare, iar apa provine din izvoarele naturale ale muntelui.

Deși condițiile sunt dificile, bărbatul spune că nu și-ar schimba stilul de viață.

Zilele îi sunt ocupate cu îngrijirea și pășunatul animalelor, iar nopțile sunt adesea dedicate supravegherii turmei.

Paznic împotriva urșilor și lupilor

Una dintre cele mai mari provocări ale vieții la munte este prezența animalelor sălbatice.

Potrivit lui Aydemir, urșii și lupii se apropie frecvent de turmă, mai ales după lăsarea întunericului. Pentru a-și proteja vitele, el este nevoit să stea de pază și să intervină atunci când animalele de pradă se apropie prea mult.

În această misiune este ajutat de câinii săi, care îi oferă un sprijin esențial împotriva urșilor, foarte numeroși în regiune.

„Iubesc singurătatea”

Deși mulți ar considera această existență prea grea, fermierul spune că este pe deplin mulțumit de alegerea sa.

„Să trăiești singur nu este ușor. Chiar și lucrurile simple pot deveni dificile. Dar îmi place singurătatea și sunt fericit cu viața mea. Dacă ar fi să aleg între o vacanță la mare și munți, aș alege întotdeauna muntele”, mărturisește el.