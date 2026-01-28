Povestea unei femei care și-a pierdut casa, mașina și aproape 300.000 de euro după ce s-a îndrăgostit de falşi actori în online

Unul dintre escroci s-a dat drept Alexander Ludwig, actorul cunoscut pentru rolul din filmul "Vikings". *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O femeie din Marea Britanie și-a pierdut casa, mașina și aproape aproape 300.000 de euro (250.000 de lire sterline) după ce s-a îndrăgostit de falşi actori și cântăreți pe reţelele sociale, a relatat publicaţia Daily Express. "Eu am crezut că vorbesc cu vedete online – mi-am vândut casa și le-am dat 250.000 de lire sterline", a spus Jennifer Barton, care are 44 de ani.

Povestea dramatică a femeii s-a desfăşurat atât pe Instagram, cât şi pe Facebook, unde a început să vorbească cu persoane care se dădeau drept vedete de la Hollywood și idoli pop și care îi declarau că "o iubesc", potrivit sursei citate. Nebănuind aspecte suspecte în poveştile care i s-au spus, Jennifer Barton a căzut victimă unor escroci iscusiți care se dădeau drept celebrități precum Alexander Ludwig, Charlie Hunnam, Nicky Byrne de la Westlife și cântărețul american Michael Ray.

Pe parcursul a doi ani, șase escroci nemiloși au creat înșelătoria în online care a convins-o pe britanică să își vândă proprietatea și mașina, în cele din urmă. Mama a doi copii a dezvăluit că impostorii susțineau că "vor să o întâlnească", afirmau că trec prin divorțuri complicate și cereau ajutor financiar urgent.

"Oamenii mă contactau pe Facebook și Instagram, spunând că sunt celebrități precum Alexander Ludwig și că vor să mă întâlnească. Voiau să vorbim pe Telegram pentru că era mai privat. Unii spuneau că trec printr-un divorț și nu aveau bani.

Era o scuză după alta – unul spunea că a fost arestat, altul că a fost eliberat din contract, unul era la Londra și a fost jefuit. Toți mi-au spus că mă iubesc și că vor să se căsătorească cu mine, că vor să vină în Anglia și să fie cu mine", a declarat Jennifer Barton, potrivit Daily Express.

Prima interacţiune pe care britanica a avut-o cu un escroc din mediul online a avut loc pe Instagram, după ce a fost contactată de cineva care pretindea că îl reprezintă pe Alexander Ludwig, actorul canadian cunoscut pentru rolul din filmul "Vikings". Dar conversația plăcută s-a transformat rapid în povești dramatice și cereri de bani.

"La aproximativ o lună mi-a cerut bani. A cerut în jur de 3.000 de lire pentru taxe de judecată. Sperai că omul este real. M-am întrebat dacă nu am mers prea departe, dar am devenit dependentă de cheltuirea acestor bani - am atenția cuiva și îmi plăcea atenția asta", a mai povestit Jennifer Barton.

Pe parcursul unui an, i-a transferat 6.000 de lire în numerar și încă 6.000 în Bitcoin.

Anul trecut, un alt impostor care se dădea drept Ludwig a înșelat-o cu peste 100.000 de lire, susținând că are nevoie de bani pentru a "prinde" primul escroc. Un alt escroc care se dădea drept Charlie Hunnam i-a promis romantism, dar s-a dat de gol într-un apel când "avea clar un accent diferit".

Ulterior, a urmat lovitura cea mai devastatoare, când un escroc pretinzând că este cântărețul Michael Ray a presat-o să vândă tot ce deținea.

"Michael Ray mi-a trimis o poză cu el, care se potrivea cu Instagramul său. Jocul lui era că avea o organizație caritabilă care m-ar fi ajutat să acopăr facturile pentru câteva luni și trebuia să îi trimit niște bani", a mai spus britanica.

Falsul cântăreț i-a spus că va trimite 140.000 de lire, dar i-a epuizat complet finanțele.

"Am vândut casa și am cheltuit toți banii. Am primit 111.000 de lire și apoi, în afară de puțin pentru hotel și mașină de închiriat, majoritatea s-a dus pe el. Mi-a spus că voi putea să cumpăr o casă nouă cu banii și mă reasigura că totul merge bine", a mai povestit femeia.

Jennifer Barton a explicat că a realizat adevărul înainte de Crăciun, când el a refuzat constant să se întâlnească: "Am rămas fără bani, în prezent sunt fără locuință. Pentru oricine trece printr-o situație similară, apelați la familie și prieteni. Mai ales dacă vă cer bani. Unul dintre ei mi-a trimis cadouri și o poză realizată pe pânză. Mi-a mai trimis și o cană cu fața lui".

Într-o mărturisire sfâșietoare, femeia de 44 de ani a spus: "Era ceva adictiv, când cineva îți acordă atenție, chiar dacă este un escroc, e plăcut. Se joacă cu sentimentele tale".

În baza unei analize a poliției din Marea Britanie, s-a confirmat că dosarul va fi evaluat pe baza informațiilor din rapoartele noi până când va exista suficientă dovadă pentru a deschide un dosar.