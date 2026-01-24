Premieră în Italia: medicii de familie pot prescrie pe rețetă vizite la muzeu sau plimbări, ca tratament

După ce primesc rețeta medicului și fac rezervare, pacienții sunt însoțiți de echipa medicală la muzee. Sursa foto: Captura foto/aslto3.piemonte.it/

Autoritatea Sanitară Locală a Provinciei Torino din Italia a iniţiat un proiect numit „Muzeul stării de bine: căi vindecătoare prin artă și cultură” prin care medicii pot prescrie pacienţilor vizite culturale și plimbări. Doctorii nu mai prescriu doar pastile, ci îşi pot trimite pacienţii la muzeu sau le pot recomanda plimbări.

În regiunea Piemont din Italia, arta intră oficial în peisajul medical datorită unui proiect care transformă muzeele și centrele de sănătate în adevărați aliați ai sănătății mintale și fizice, relatează Corriere della Sera. Se numește „ Muzeul stării de bine: Căi de îngrijire prin artă și cultură ” și este o inițiativă experimentală lansată de Autoritatea Sanitară Locală din Torino care introduce rețete sociale în asistența medicală locală. În practică, pe lângă medicamente, medicii de familie pot prescrie, prin intermediul unei rețete albe, vizite la muzee, ateliere de artă și activități relaxante, incluzându-le în planul personalizat de îngrijire a pacienților vulnerabili.

Proiectul implică două centre culturale locale, mai precis Castello di Rivoli – Muzeul de Artă Contemporană și Reggia di Venaria, ambele fiind implicate de ani de zile în inițiative care combină cultura și sănătatea. Scopul este de a aduce pacienții din clinică în locuri care promovează bunăstarea, conexiunea și stimularea emoțională.

Inițiativa este susținută de Fundația Compagnia di San Paolo , ca parte a Proiectului Cultură și Sănătate 2025. Proiectul a fost, de asemenea, validat științific de Organizația Mondială a Sănătății, care, într-un raport din 2019, bazat pe peste 3.000 de studii internaționale, recunoaște rolul cheie al artelor în prevenirea, sprijinul psihologic, gestionarea bolilor cronice și îmbunătățirea calității vieții.

Experţii susţin că experiențele culturale activează procesele cognitive, emoționale și sociale care pot reduce anxietatea, izolarea socială și depresia ușoară până la moderată. Acest proiect este pe deplin integrat în modelul de asistență medicală comunitară şi a fost conceput de personalul medical al districtului Val Susa Val Sangone și este rezultatul unui efort multi-profesional care a implicat medici, asistente medicale, psihologi, lucrători în promovarea sănătății, artiști, profesori și asociații locale.

În ultimii ani, instituţia sanitară a fost transformat într-un spațiu de artă permanent, deschis comunității. Proiectul se adresează adulților și persoanelor în vârstă care locuiesc singure, precum și celor cu dizabilități psihologice, dizabilități intelectuale ușoare, boli cronice sau vulnerabilități sociale.

După ce primesc rețeta medicului și fac rezervarea prin intermediul sistemului electronic, pacienții sunt însoțiți de echipa medicală la muzee, în grupuri mici. La sfârșitul programului, se asigură monitorizare clinică și evaluarea rezultatelor.

„Prin intermediul acestui proiect”, explică Giovanni La Valle, directorul general al Autorităţii Sanitare Locale , „sistemul medical local se deschide către comunitate și depășește modelul tradițional de îngrijire, recunoscând arta ca un rol activ în asistența medicală”. Pentru Francesco Manacorda, directorul Castello di Rivoli , „recunoașterea experienței artistice ca tratament înseamnă atribuirea muzeului a unui rol în însoțirea oamenilor pe calea spre o stare de bine”.