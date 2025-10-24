Preot acuzat de agresiune sexuală asupra unui jurnalist la Vatican, în timpul conclavului

În timpul Conclavului din luna mai și în zilele care au urmat, un preot spaniol a agresat sexual un ziarist italia. Sursa foto: Hepta

Un preot este acuzat de agresiune sexuală asupra unui jurnalist, în timpul Conclavului de la Vatican. Ancheta în acest caz a durat 5 luni. Preotul-jurnalist spaniol Antonio Pelayo, în vârstă de 81 de ani, a încercat să seducă un coleg, însă a fost denunțat.

În timpul Conclavului din luna mai și în zilele care au urmat, în timp ce întreaga presă era ocupată să adune informaţii în sala de presă a Vaticanului, un jurnalist și preot spaniol în vârstă de 81 de ani, Antonio Pelayo, l-a ademenit în casa sa pe colegul de breaslă în vârstă de 40 de ani, cu care a încercat fără succes să aibă o relație intimă. Aceasta este acuzația adusă de parchet preotului, ceea ce a dus la închiderea anchetei cu acuzaţia de agresiunea sexuală, relatează Corriere della Sera.

Italianul, considerat credibil de procuror, a fost forțat să părăsească Roma, mutându-se într-un alt oraș din cauza șocului trăit și a fricii de a-l revedea pe bărbatul de 81 de ani, care a continuat să-l caute o vreme.

Documentele anchetei reconstituie ce s-a întâmplat de la internarea Papei Francisc la spitalul Gemelli până la moartea sa, pe 21 aprilie. Vaticanul se afla în centrul atenţiei, cu sute de jurnaliști acreditați. Printre aceștia se aflau suspectul din acest caz și jurnalistul în vârstă de 40 de ani. Spaniolul cunoaștea fiecare colțișor al camerelor secrete ale Vaticanului, fiind corespondent pentru presa spaniolă. Și tocmai acest lucru l-a atras pe jurnalistul în vârstă de 40 de ani, care a descoperit că împărtășea și pasiunea pentru artă cu preotul spaniol.

Prietenia părea sinceră, iar cu câteva zile înainte de trecerea în neființă a Papei Francisc, pe 16 aprilie 2025, spaniolul își invită tânărul coleg la un aperitiv acasă, în centrul istoric al Romei. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a acceptat, iar întâlnirea s-a încheiat fără surprize.

Între timp, zilele au trecut, a început conclavul, iar jurnaliștii lucrau cot la cot pentru a aduna informaţii exclusive și, în final, Papa Leon al XIV-lea a fost ales pe 8 mai, iar jurnaliștii s-au concentrat asupra situaţiei de la Vatican pentru a înţelege noul context. Spaniolul şi-a invitat din nou colegul la cină, în data de 23 mai, adică acum cinci luni. Dar seara s-a desfășurat foarte diferit față de cele anterioare. Conform relatării bărbatului de 40 de ani, cei doi au mânncat, apoi preotul i-a oferit whisky, dar acesta a refuzat. Spaniolul a început să-l hărțuiască, dar jurnalistul a încearcat să scape, cerând să meargă la bucătărie. El însuși a povestit că, în acel moment, preotul a încearcat să se apropie cu agresivitate de el. Bărbatul de 40 de ani a plecat apoi, dar câteva zile mai târziu, a decis să depună o plângere.

Parchetul de la Roma a verificat mărturia acestuia și a închis ulterior ancheta, acuzându-l pe preot, care ulterior și-a cerut scuze pentru comportamentul său prin mesaje, de agresiune sexuală.