Prima țară din UE care rămâne aproape fără apă. Graficul care arată că România este deja în situație de risc

În Cipru, rata de folosire a apei dulci ajunge la 92,1% vara. Practic, țara consumă aproape toate resursele disponibile în perioadele de vârf. FOTO: Getty Images

România este printre țările europene unde consumul de apă crește puternic vara. Potrivit datelor Agenției Europene de Mediu, România folosește 33,9% din resursele sale de apă dulce în perioada caldă, un nivel care o plasează peste pragul de avertizare de 20%, scrie Euronews.

Într-o Europă afectată de veri tot mai fierbinți, problema apei devine tot mai importantă. Deși la nivelul întregii Uniuni Europene consumul mediu de apă pare relativ redus, situația diferă mult de la o țară la alta.

Graficele Agenției Europene de Mediu arată că cele mai mari probleme sunt în Cipru, unde rata de folosire a apei dulci ajunge la 92,1%. Practic, țara consumă aproape toate resursele disponibile în perioadele de vârf. Urmează Malta, cu 66,7%, un alt stat unde presiunea asupra apei este foarte mare.

După Cipru și Malta, urmează Grecia, cu 37,4%, Turcia, cu 36,7%, și România, cu 33,9%. Asta înseamnă că România se află pe locul cinci în clasamentul prezentat, înaintea Portugaliei, Italiei și Spaniei.

Pragul de avertizare este de 20%. Când o țară folosește mai mult de o cincime din resursele sale de apă dulce, apar riscuri mai mari în perioadele de secetă, caniculă sau consum ridicat.

Portugalia are o rată de 30,7%, Italia de 27,2%, iar Spania de 26,5%. Toate aceste țări sunt, la rândul lor, peste nivelul considerat de avertizare, mai ales în lunile de vară.

În schimb, alte state europene folosesc o parte mult mai mică din resursele lor de apă dulce. Danemarca are o rată de 12,9%, Albania de 10,5%, Macedonia de Nord de 9,9%, Franța de 9%, iar Polonia de 8%. La niveluri și mai reduse se află Belgia, cu 5,3%, Bosnia și Herțegovina, cu 5%, Germania și Țările de Jos, fiecare cu 4,1%.

Agenția Europeană de Mediu avertizează că schimbările climatice vor face ca episoadele de secetă și căldură extremă să fie mai frecvente. Pentru România, acest lucru înseamnă că investițiile în infrastructura de apă, reducerea pierderilor din rețele și folosirea mai eficientă a resurselor devin tot mai importante.