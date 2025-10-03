Primul proces colectiv împotriva Meta și TikTok intentat de părinţi în Italia. Spun că vor să-și protejeze copiii și cer despăgubiri

Prin acest proces părinţii vor să îşi protejeze copiii și adolescenții de practicile considerate dăunătoare și ilegale de pe reţelele sociale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Primul proces colectiv împotriva Meta și TikTok a fost intentat de mai multe grupuri de părinţi din Italia şi îşi propune să-şi protejeze copiii şi adolescenţii de efectele nocive ale reţelelor sociale.

MOIGE (Mișcarea Părinților Italieni Aps) și mai multe grupuri de părinți au intentat un proces împotriva rețelelor sociale „cu scopul de a proteja copiii și adolescenții de practicile considerate dăunătoare și ilegale de platformele de socializare”. Primul termen al procesului este programat pentru data de 12 februarie 2026.

„Acțiunea”, explică avocații Stefano Commodo și Stefano Bertone, „se bazează pe articolul 840-sexiesdecies din Codul de procedură civilă, instrumentul de protecție juridică introdus în 2021 care permite oricărei persoane interesate să solicite un ordin de încetare și renunțare sau o interdicție de repetare a actelor comise în detrimentul mai multor persoane”.

Cererile părinţilor

Această acţiune colectivă a fost construită în baza a trei cereri.

Prima solicitare este respectarea cerinței de verificare a vârstei și interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. „MOIGE, împreună cu părinții reclamanți”, au explicat avocaţii italieni, „au documentat modul în care Facebook, Instagram și TikTok permit cu ușurință minorilor să se înregistreze ilegal, încălcând reglementările naționale și compromițând protecția pe care legiuitorul a intenționat să o asigure pentru cei mai tineri membri de pe platforma respectivă.

Copii de doar opt sau nouă ani au conturi în ciuda reglementărilor europene clare, aşa că părinţii au solicitat instanței să pună capăt acestei practici. De asemenea, apărătorii părinţilor au adăugat: „Știm că adolescenţii şi copiii pot suferi daune permanente din cauza utilizării rețelelor sociale. Și știm că acest lucru se întâmplă chiar dacă un copil le folosește doar o oră.”

A doua solicitare se referă la eliminarea sistemelor care creează dependență de rețelele sociale. „În special, manipularea algoritmică și derularea infinită a conținutului”, a explicat avocatul italian Bertone. „Acești algoritmi sunt concepuți și studiați pentru a exploata circuitul dopaminei și a-i menține pe copiii noștri online. Cerem ca aceste practici să fie dezactivate, deoarece au cauzat prea multe daune.”

A treia solicitare este pentru informații clare despre pericolele de pe rețelele sociale, un fel de banner transparent care avertizează asupra riscurilor și a utilizării abuzive. „Acționăm acum pentru că Uniunea Europeană nu a impus încă măsuri eficiente”, reiterează avocații.

Se cer despăgubiri pentru părinţii copiilor prejudiciaţi

Acțiunea colectivă nu este singura la care lucrează avocații. „Pregătim o acțiune colectivă ulterioară pentru despăgubiri, adresată părinților ai căror copii au suferit prejudicii din cauza utilizării rețelelor sociale. Din acest motiv, a fost lansat un site pe internet pentru a aduna cazuri și mărturii.”

Antonio Affinità, directorul MOIGE a declarat pentru La Stampa: „Aceasta este o ordonanță judecătorească fermă și decisivă, care este rezultatul a doi ani de muncă. Cerem judecătorului să pună capăt imediat acestor practici periculoase și ilegale.” De asemenea, a fost depusă în instanță o expertiză, redactată de Paolo Dal Checco, consultant în criminalistică informatică. Expertul a examinat navigarea pe rețelele sociale și durata navigării pentru fiecare element de conținut.

Mecanismele nocive ale reţelelor sociale

Aceste mecanisme, subliniază avocații, „permit companiilor să ofere conținut extrem de personalizat, aceasta fiind una dintre principalele cauze ale dependenței în rândul utilizatorilor tineri”. „Algoritmii”, continuă ei, „analizează comportamentul din trecut al utilizatorilor pentru a le arăta conținutul pe care îl consideră cel mai interesant, creând un flux continuu care face mai dificilă deconectarea”. De aceea, explică avocatul Stefano Bertone, „Solicităm informații clare de la rețelele sociale, similare cu cele furnizate pentru produsele farmaceutice, adică bannere mari care apar și informează: «Atenție, acest produs poate provoca aceste consecințe».”