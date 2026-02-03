Primul transplant de față din lume cu donator decedat prin eutanasie a fost realizat la un spital din Barcelona

2 minute de citit Publicat la 23:45 03 Feb 2026 Modificat la 23:49 03 Feb 2026

Donatoarea își exprimase anterior consimțământul atât pentru eutanasie, cât și pentru donarea de organe. Foto: Profimedia Images

Spitalul Universitar Vall d’Hebron din Barcelona a realizat o premieră mondială, efectuând primul transplant de față din lume folosind un donator care a decedat în urma eutanasiei, au anunțat autoritățile medicale, potrivit Catalan News.

Intervenția, extrem de complexă, a implicat aproximativ 100 de cadre medicale și a durat aproape 24 de ore, fiind realizată prin tehnici avansate de microchirurgie neurovasculară. A fost vorba despre un transplant facial parțial, una dintre cele mai dificile proceduri din chirurgia reconstructivă.

Prezentând operația, directorul medical al spitalului, Maria José Abadías, a subliniat „generozitatea extraordinară a donatoarei”, precum și efortul colectiv din spatele acestei reușite. Ea a vorbit despre mândria echipei medicale implicate într-un moment de referință pentru medicina mondială.

Spitalul Vall d’Hebron a realizat trei dintre cele șase transplanturi faciale efectuate vreodată în Spania. La nivel global, au fost efectuate doar 54 de astfel de intervenții, în aproximativ 20 de centre medicale din întreaga lume.

Donator decedat prin eutanasie

Transplantul prezentat luni este primul din lume realizat cu un donator decedat prin eutanasie.

„Sunt aici astăzi pentru a spune mulțumesc”, a declarat Carme, femeia care a primit transplantul, în cadrul unei conferințe de presă.

Cu doi ani în urmă, aceasta a suferit o necroza severă a țesuturilor faciale, în urma unei infecții bacteriene, fiind internată în terapie intensivă. După externare, nu mai putea mânca și respira normal, situație care a dus, în cele din urmă, la necesitatea transplantului.

„Viața mea începe acum să se îmbunătățească”, a spus ea. „După patru luni, pot vorbi din nou, pot mânca, pot bea.”

Transplantul facial este indicat în cazurile în care pacientul a pierdut structuri esențiale ale feței, inclusiv mușchi, nervi sau țesuturi, care nu pot fi reconstruite prin tehnici clasice de chirurgie plastică.

„O față transplantată care nu simte și nu se mișcă nu este altceva decât o mască”, a explicat dr. Joan-Pere Barret, șeful Secției de Chirurgie Plastică și Arsuri a spitalului. „Vorbim despre structuri extrem de complexe, cu mușchi și nervi, uneori cu diametre de doar 0,2 milimetri, care trebuie identificate și conectate cu precizie.”

Donarea după eutanasie

Legea eutanasiei din Spania, intrată în vigoare în iunie 2021, a deschis noi posibilități pentru transplanturi. În acest caz, donatoarea își exprimase anterior consimțământul atât pentru eutanasie, cât și pentru donarea de organe, inclusiv a feței.

Datorită acestei autorizații, echipa medicală a putut realiza o planificare mult mai detaliată decât în mod obișnuit. Intervenția a fost, de asemenea, prima din lume în care s-a utilizat planificare 3D atât pentru donator, cât și pentru primitor.

Donatoarea a fost o femeie care solicitase eutanasia și care declarase explicit dorința de a deveni donator, inclusiv pentru un transplant facial, dacă ar fi fost necesar.