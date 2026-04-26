Proiect faraonic lângă Cairo. Egiptul ridică „The Spine”, super orașul cu peste 160 de zgârie nori

Proiectul pornește cu un capital de circa 69 de miliarde de lire egiptene. Foto: Getty Images

Talaat Moustafa Group, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Egypt, a anunțat că va construi un nou oraș uriaș la est de Cairo, un proiect evaluat la aproximativ 27 de miliarde de dolari, potrivit CNBC.

Noul proiect, denumit „The Spine”, va fi realizat în parteneriat cu National Bank of Egypt și pornește cu un capital de circa 69 de miliarde de lire egiptene.

Orașul va fi construit ca o zonă specială de investiții, în apropierea complexului Madinaty, și va ocupa o suprafață de aproximativ 2,4 milioane de metri pătrați. Conceptul este unul integrat: locuințe, spații comerciale, hoteluri, zone de divertisment și parcuri vor fi reunite într-un singur ansamblu urban continuu.

Potrivit declarațiilor directorului executiv al companiei, Hisham Talaat Moustafa, orașul va cuprinde 165 de turnuri rezidențiale, de afaceri și comerciale. Acesta este cel mai recent megaproiect dintr-o țară care a atras investiții de zeci de miliarde de dolari din Golf pentru comunități de lux, scrie Bloomberg.

Potrivit dezvoltatorului, investiția reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Egiptului și ar putea aduce, în timp, venituri la bugetul de stat de peste 800 de miliarde de lire egiptene.

Proiectul nu este important doar ca dimensiune, ci și prin impactul economic: se estimează că va genera peste 55.000 de locuri de muncă directe, plus câteva sute de mii indirecte.