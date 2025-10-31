Provocarea care a stârnit isterie: o sală de sport a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni

O sală de sport din China a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

O sală de fitness din nord-estul Chinei oferă un Porsche de lux oricui reușește să slăbească 50 de kilograme în trei luni. Deși oferta a stârnit mare frenezie pe rețelele sociale, a atras și extrem de multe critici privind impactul asupra stării de sănătate a celor care se înscriu în această cursă.

Centrul de fitness din Binzhou, provincia Shandong, a anunțat provocarea pe rețelele sociale și imediat a fost declanșată o dezbatere intesă.

Un antrenor de fitness de la sală, identificat doar ca domnul Wang, a declarat pentru presa locală că această competiție este deschisă pentru până la 30 de persoane și că este necesară o taxă de înscriere de 10.000 de yuani (în jur de 1.100 de euro), potrivit The Telegraph.

Prețul include cazarea și mesele pe durata provocării, însă detaliile regimului și regulile nu au fost dezvăluite.

Wang a spus că aproape 10 persoane s-au înscris până acum în cursă. „Aceasta este o competiție care provoacă limitele. Oferim antrenament profesional și îndrumare dietetică pentru a ajuta participanții să slăbească în siguranță”, a mai spus el.

Un poster promoțional al sălii, care prezintă o fotografie cu o mașină sport albă strălucitoare, spune că cel care „slăbește cu succes 50 kg” va fi „premiat cu un Porsche Panamera”.

Însă Wang a recunoscut că premiul nu este o mașină nouă, ci propria sa mașină din 2020, evaluată la aproximativ 74.000 de euro, pe care o conduce de câțiva ani.

Avertismente privind slăbirea rapidă

China se confruntă în ultimii ani cu o criză a obezității, unele previziuni avertizând că peste 65% dintre adulți ar putea fi supraponderali sau obezi până în 2030.

Cu toate acestea, oamenii de știință și medicii avertizează că slăbirea bruscă este extrem de riscantă.

Dietele drastice, în urma cărora oamenii pierd rapid din greutate, pot provoca pietre la vezica biliară și căderea părului, precum și scăderea zahărului din sânge și a tensiunii arteriale. Ele pot, de asemenea, încetini metabolismul unei persoane și crește riscul de a recâștiga rapid greutatea odată ce dieta se încheie.

Pe termen lung, slăbirea drastică poate crește, de asemenea, riscul de probleme cardiace și insuficiență renală.

Mai mulți profesioniști din domeniul sănătății din China au criticat provocarea, care ar impune participanților să slăbească în medie mai mult de 0,5 kg pe zi.

Un medic influencer cunoscut online sub numele de Dr. Zeng, care are aproape 3,5 milioane de urmăritori pe rețelele sociale chinezești, a declarat: „Cu excepția cazului în care cineva este grav supraponderal, acest ritm duce la pierderea masei musculare în loc de reducerea grăsimii, ceea ce poate provoca dezechilibre hormonale, căderea părului și chiar amenoree (perturbarea ciclului menstrual) la femei. Un obiectiv mai sigur este să slăbești aproximativ 0,5 kg pe săptămână”.

În urma valului de criciti, sala de fitness din Binzhou a transmis că intensitatea provocării va fi ajustată în funcție de condiția fizică a participanților și că antrenori profesioniști vor fi la dispoziție pentru a le monitoriza progresul și a le asigura siguranța.