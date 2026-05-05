Radarele „inteligente”. Cu ajutorul inteligenței artificiale polițiștii vor descoperi cine conduce fără centură sau folosește telefonul

Radarele inteligente pot încadra un vehicul, determină viteza și în același timp procesează imaginile colectate. Sursa foto: Getty Image (poza cu caracter ilustrativ)

Radarele inteligente care funcționează pe bază de inteligență artificială au fost deja instalate în China, SUA, Australia și la Londra, iar în curând vor ajunge și în restul Europei. Acestea, cu ajutorul inteligenței artificiale, procesează imaginile și identifică încălcările regulamentului rutier.

După Brexit, Marea Britanie nu mai este Europa, dar este suficient de aproape ca tradiții și poziționare geografică pentru a ne face să înțelegem cum este posibilă integrarea cu sistemele deja folosite (cum sunt Tutorii) și cu cele care urmează să fie introduse pe drumurile „inteligente”.

Cum funcționează

Raderele inteligente reprezintă doar una dintre numeroasele aplicații ale inteligenței artificiale. Este suficientă o cameră (cu anumite caracteristici) conectată la un computer și astfel "ochiul electronic" poate încadra un vehicul, determină viteza și în același timp procesează imaginile colectate.

Astfel se va putea observa dacă șoferul și pasagerul așezat alături (pentru cei din spate ar putea fi mai complicat) au centurile de siguranță cuplate, dacă șoferul este distras de telefon sau de tabletă, dacă banda ocupată de vehicul este cea corectă, chiar și dacă schimbarea benzii s-a realizat folosind sau nu semnalizatoarele. Și acestea sunt doar câteva exemple.

Consecințele

Nu există încă o dată pentru sistemul revoluționar, chiar dacă unele autostrăzi sunt deja pregătite să îl adopte. Nu se știe deocamdată nici care va fi extinderea sa pe teritoriul european, iar efectele sunt greu de imaginat. Va depinde mult de pragul de atenție al echipamentelor, așa cum se întâmplă deja acum cu Tutorii: echipamentele pot îndeplini mai multe funcții (detecția vitezei instantanee sau viteza medie, dacă sunt conectate în serie între ele) și activarea lor depinde de setarea dată de „controlor”.

Cu siguranță, descurajarea încălcării regulamentului rutier va fi extrem de mare, cu efecte pozitive asupra securității. Forțele de poliție (în special cele urbane) ar avea apoi avantajul de a-și putea concentra atenția asupra altor tipuri de controale, chiar dacă o parte din personal ar fi implicată în operațiunile de validare și gestionare a volumului de amenzi generate de asistentul electronic.

Eventualele probleme

Va fi întotdeauna și în orice caz ființa umană cea care va avea ultimul cuvânt, așa cum deja se întâmplă cu încălcările detectate de radar. Dar sistemul ar putea să se împotmolească în fața unui obstacol tehnico-practic. Pentru a identifica încălcări mai ascunse, cum ar fi centurile nefixate și conducerea cu telefonul în mână, imaginile trebuie înregistrate la rezoluție înaltă, astfel încât să permită surprinderea imaginilor care să fie în afara oricărei contestări.

Toate acestea au o greutate în termeni de memorie, un cost pentru achiziționarea infrastructurii (servere, linii de comunicație) și pentru gestionarea datelor. Fără a mai pune la socoteală energia necesară pentru alimentarea întregului circuit.

Sigur că vor exista cheltuielile semnificative din bani publici, dar va crește și numărul de vieți omenești salvate prin intervenții pentru siguranță.