Reuters: China mută nave pentru a bloca intrarea în reciful disputat al Mării Chinei de Sud, Scarborough Shoal

China folosește nave și pentru a consolida controlul asupra intrării în reciful Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud, din cauza tensiunilor tot mai mari cu Filipine pe această zonă disputate. Scarborough este unul dintre cele mai disputate situri maritime din Asia, unde unii diplomați și analiști se tem că tensiunile și confruntările de lungă durată ar putea degenera în conflicte armate, scrie Reuters.

Prezența a patru ambarcațiuni de pescuit, a unei nave a marinei chineze sau a pazei de coastă și a unei noi bariere plutitoare vine în contextul în care Filipinele își trimit propriile nave de pază de coastă și de pescuit pentru a-și sprijini pescarii, adesea goniți de patrulele chineze mai mari.

Fotografiile făcute pe 10 și 11 aprilie arată bărcile de pescuit ancorate de-a lungul intrării în bancul de nisip, pe lângă o barieră plutitoare.

— Reuters (@Reuters) April 15, 2026

Furnizorul de imagini prin satelit Vantor, fostul Maxar Technologies, a declarat că o probabilă navă de patrulare a marinei chineze sau a gărzii de coastă poate fi zărită chiar în afara intrării.

Ministerul apărării din China nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

O zonă bogată de pescuit

Zonă de pescuit tradițional bogată din Scarborough Shoal se află în întregime în zona economică exclusivă a Filipinelor, dar China o revendică și ca parte a teritoriului său.

Anul trecut, China a aprobat înființarea unei rezervații naturale naționale în această zonă, alarmând oficialii de securitate filipinezi, care au numit această mișcare un „pretext clar pentru ocupație”.

Jay Tarriela, purtător de cuvânt al gărzii de coastă filipineze, a declarat miercuri pentru Reuters că guvernul chinez a instalat o barieră plutitoare de 352 m la intrare pe 10 și 11 aprilie.

„Șase nave ale miliției maritime chineze au fost observate în interiorul bancului de nisip, în timp ce alte trei au fost observate în exterior, care par să obstrucționeze intrarea în BDM”, a spus el.

El se referea la bancul de nisip prin numele său filipinez de Bajo de Masinloc, în timp ce China îl numește Insula Huangyan.

Deși garda de coastă filipineză a mai eliminat barierele în trecut, Tarriela a declarat că partea chineză pare să fi eliminat-o pe cea mai recentă, dar Marina Filipinelor susține că patrulele sale continuă.

„Conform evaluării noastre din trecut, aceștia manifestă în mod constant suspiciune ori de câte ori monitorizează un grup de bărci de pescuit filipineze”, a adăugat Tarriela.

„Zece nave ale pazei de coastă chineze au fost observate la bancul de nisip între 5 și 12 aprilie, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Marinei Filipineze”, Roy Trinidad.

Suveranitatea zonei

În ciuda revendicărilor concurente, suveranitatea nu a fost niciodată stabilită, iar bancul de nisip se află efectiv sub controlul Beijingului, chiar dacă ambarcațiunile filipineze încă încearcă să opereze acolo.

În ianuarie, armatele Filipinelor și Statelor Unite au navigat împreună la bancul de nisip, în cadrul celui de-al 11-lea exercițiu de acest fel efectuat de aliații din tratat.

Angajamentele militare dintre cele două țări s-au intensificat sub conducerea președintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr., care s-a apropiat de Washington ca răspuns la prezența tot mai mare a Chinei pe calea navigabilă aglomerată a Mării Chinei de Sud.

Mii de soldați din ambele țări urmează să înceapă exerciții la scară largă în arhipelagul filipinez în această lună, inclusiv în Zambales, a cărui coastă se află la aproximativ 120 de mile marine de Scarborough Shoal.

Diplomații spun că exercițiile și tensiunile mai ample sunt urmărite îndeaproape, pe fondul temerilor că China ar putea profita de percepțiile conform cărora SUA sunt distrase de conflictul din Iran și de eforturile sale de a redeschide vitala Strâmtoare Ormuz.

China a menținut o echipă de pază de coastă și traulere la bancul de nisip de când l-a capturat în 2012, după un conflict cu Filipinele.

Manila a declarat că milițiile maritime chineze operează unele traulere pe bancul de nisip și în alte zone disputate din Marea Chinei de Sud, dar Beijingul nu a recunoscut niciodată acest lucru.

O hotărâre istorică din 2016 privind diverse probleme legate de Marea Chinei de Sud de către Curtea Permanentă de Arbitraj a susținut Manila, dar stabilirea suveranității asupra Scarborough Shoal nu era în sfera sa de aplicare.

Instanța a declarat că blocada impusă de Beijing în această zonă a încălcat dreptul internațional, deoarece aceasta era o zonă de pescuit tradițională pentru mai multe țări, inclusiv China, Filipine și Vietnam.