Revoltă în capitala Vietnamului. Sute de mii de oameni au fost anunţaţi că locuinţele lor vor fi demolate de guvern

2 minute de citit Publicat la 11:00 28 Iun 2026 Modificat la 11:00 28 Iun 2026

Planul de dezvoltare pe termen lung a fost aprobat luna trecută, iar oamenii spun că trăiesc cu teamă / sursă foto: Getty Images

Sute de mii de locuitori din Hanoi, capitala Vietnamului, se opun unui amplu proiect de dezvoltare urbană care presupune demolarea a mii de locuințe și relocarea comunităților din apropierea Fluviului Roșu. Deși autoritățile promit despăgubiri și locuințe noi, mulți se tem că valoarea compensațiilor nu va acoperi pierderea caselor și terenurilor pe care le dețin. Oamenii fac rugăciuni colective, au amplasat bannere cu mesaje și poartă tricouri personalizate prin care cer autorităților să nu le ia locuințele, scrie France24.

Autoritățile din Hanoi au anunțat un amplu proiect de dezvoltare urbană care include poduri, complexe rezidențiale moderne și parcuri. Proiectul presupune însă demolarea a mii de case pentru a face loc noilor proiecte de infrastructură.

Planul de dezvoltare pe termen lung a fost aprobat luna trecută, iar oamenii spun că trăiesc cu teamă.

„Trăim cu teama că vom fi evacuați în orice moment. Vrem ca vocea noastră să fie auzită”, a declarat Hoa, una dintre persoanele vizate de proiect.

Femeia spune că și-a investit economiile într-o casă cu două etaje aflată în zona care urmează să fie reamenajată.

Săptămâna trecută, ea a participat la o ceremonie la un templu budist, unde locuitorii s-au rugat pentru pace - un apel voalat ca locuințele lor să fie cruțate.

Într-o țară unde protestele publice sunt rare, oamenii recurg la metode discrete, precum rugăciuni colective, bannere cu mesaje și tricouri personalizate prin care cer autorităților să nu le ia locuințele.

„Fie ca Buddha din cele zece direcții să ne asculte rugămintea sinceră”, a comentat un utilizator anonim pe un grup de Facebook dedicat proiectului de reamenajare a zonei Fluviului Roșu.

Aproximativ 250.000 de persoane ar urma să fie relocate

Un alt locuitor a spus că el și niște vecini au atârnat un banner pe balconul casei sale cu patru etaje.

„Îndemnăm autoritățile locale să ia în considerare dorințele oamenilor în menținerea comunităților actuale”, se arată în comunicat.

De asemenea, una dintre cele mai afectate zone este cea de-a lungul Fluviului Roșu, o suprafață de aproximativ 11.000 de hectare, comparabilă ca dimensiune cu Parisul.

Acolo, aproximativ 250.000 de persoane vor fi relocate.

Regiunea vizată de proiect găzduiește comunități vechi de sute de ani, cu piețe tradiționale, grădini și cimitire istorice.

Printre clădirile care riscă să dispară se numără vile construite în stil francez, dar și case tradiționale specifice Hanoiului.

Autoritățile s-au angajat să despăgubească locuitorii și au transmis că vor construi până la 85.000 de unități noi la periferia orașului.

Autoritățile spun că ideea e ca „noile condiții de viață să fie egale sau mai bune decât cele vechi”.

Însă mulți locuitori deja strămutați ca parte a campaniilor de renovare urbană ale orașului Hanoi se plâng că au fost plătiți sub prețurile pieței pentru locuințele lor.

Alții se întreabă cât timp va dura construirea noilor locuințe și cum își vor permite chiria între timp.