​Români din Germaia implicaţi într-o fraudă de peste 300.000 de euro prin „metoda bancherul”

La operaţiune au participat câteva sute de ofițeri de poliție și anchetatori, inclusiv unități de strângere de probe și arestare Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O operaţiune de amploare a poliţiei din Düsseldorf, Germania, a scos la iveală o reţea formată din cel puțin 27 de suspecți, care au fost identificați și acuzați de fraudă comercială.

S-au emis 25 de mandate de percheziție și șase mandate de arestare care au fost executate împotriva suspecților din Renania de Nord-Westfalia . Presupușii escroci au vârste cuprinse între 18 și 26 de ani. Aceștia dețin pașapoarte germane, siriene, bulgare, române, italiene, irakiene, congoleze, macedonene și somaleze.

Conform informațiilor BILD, în timpul raidului au fost percheziționate mai multe proprietăți din Dormagen, Köln, Düsseldorf, Kerpen, Bedburg, Bergheim și Erftstadt . La operaţiune au participat câteva sute de ofițeri de poliție și anchetatori, inclusiv unități de strângere de probe și arestare.

Poliția îi urmărea de ceva vreme pe presupușii fraudatori , ceea ce a dus la anchete ample, inclusiv la înființarea comisiei de anchetă „EK Debit” de către Departamentul de Poliție al Districtului Neuss.

Potrivit biroului procurorului, inițial, escrocii au contactat în principal persoane în vârstă prin telefon, dându-se drept angajați ai băncii. Potrivit unei purtătoare de cuvânt, apelurile au urmat un model constant: „Bună ziua, sunt domnul/doamna ... de la banca dumneavoastră . Am observat o activitate suspectă în contul dumneavoastră. Pentru a verifica acest lucru, avem nevoie de codul PIN și de cardul de debit. Un angajat al băncii va veni imediat la dumneavoastră și va ridica cardul pentru verificare.” Procurorul a declarat: „Inițial, autorii m-au contactat fără a numi o bancă anume. În timpul conversației, au încercat să afle al cărei bănci era client victima lor.”

În total, ancheta a relevat că suspecții sunt responsabili pentru aproximativ 140 de infracțiuni în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat. Pagubele totale se ridică la peste 300.000 de euro. Cele șase mandate de arestare au fost confirmate ulterior de un judecător. Deținuții au fost plasați în arest preventiv.