Rușii au predat SUA „raportul secret KGB” despre asasinarea lui Kennedy. Ce ascunde gestul Moscovei

Președintele John F. Kennedy și coloana de mașini, cu câteva minute înainte de asasinarea sa în Dallas în 1963. Sursa foto: Profimedia Images

Ambasadorul rus Alexander Darchiev i-a înmânat congresmenului american Anna Paulina Luna 365 de pagini de documente clasificate, despre care speră că vor scoate la iveală legăturile asasinului lui John Fitzgerald Kennedy cu Moscova sau Cuba. Însă experții avertizează: „Trebuie să fim atenți. Ar putea fi propagandă sau dezinformare”.

După mai bine de 60 de ani, povestea continuă să fie un mister, pentru că încă sunt aspecte importante de lămurit despre cine l-a ucis și de ce pe John Fitzgerald Kennedy în Dallas, Texas, relatează La Repubblica.

Sunt încă multe semne de întrebare despre viața celebrului lunetist Lee Harvey Oswald, fostul pușcaș marin care a devenit cetățean sovietic, apoi muncitor în ceea ce este acum Belarus și, în final, activist pro-Castro și pro-cubanez, asasinat de managerul unui club de noapte la două zile după fatidica zi de 22 noiembrie 1963, în timp ce urma să fie transferat de la sediul poliției din Dallas la închisoarea din zonă.

Teoriile conspiraţiei

Diversele teorii ale conspirației povestec că Oswald a acționat în numele lui Fidel Castro sau al lui Nikita Hrușciov, care ar fi vrut răzbunare pentru umilința suferită în timpul „crizei rachetelor”. Se caută răspunsuri care ar putea fi conținute în raportul KGB transmis în sfârșit de Ambasada Rusiei la Washington congresmenului american Anna Paulina Luna.

Este vorba despre un dosar de 365 de pagini, dintre care o parte a ajuns pe piața neagră în timpul Războiului Rece. Între URSS și Cuba, toate misterele lui Lee Harvey Oswald Totul a început în 1959, când Oswald, după ce a părăsit Corpul Pușcașilor Marini, a mers la Moscova pentru a solicita cetățenia sovietică.

Respins și dezamăgit, a încercat să se sinucidă și abia apoi i s-a acordat azil politic la Minsk, actuala capitală a Belarusului, unde a lucrat într-o fabrică de radiocomunicații și s-a căsătorit cu tânăra sa colegă Marina Prusakova, cu care s-a întors în SUA în 1962.

El se afla sub supravegherea KGB-ului şi cu doar șase săptămâni înainte de a-l ucide pe Kennedy, a mers la Mexico City și a încercat să obțină o viză pentru Cuba, mai întâi bătând la ușile ambasadei sovietice și apoi la cea cubaneză.

Aceste circumstanțe au ridicat multe întrebări care rămân fără răspuns până în ziua de azi și au alimentat numeroase teorii ale conspirației, deși trei anchete separate ale FSB și Comisia Warren au stabilit că Oswald a acționat singur.

Ce conţin documentele secrete

60 de ani mai târziu, Rusia a decis să predea Statelor Unite rezultatele investigațiilor secrete efectuate la acea vreme de KGB-ul sovietic. Și acum există cei care visează la dezvăluiri senzaționale și cei care se tem de un bluf sau, mai rău, de o „dezinformare”. Raportul KGB a fost înmânat congresmanei Anna Paulina Luna, o republicană din Florida și o susținătoare a lui Trump care investighează acele zile fatidice, care a anunțat că Rusia a fost în sfârșit de acord să predea documentele „de o importanță istorică enormă”, pe care o echipă de experți a început deja să le traducă și să le revizuiască.

„Le vom publica cât mai curând posibil”. Raportul, a explicat ulterior ambasadorul rus la Washington, Alexander Darchiev, a fost înmânat lui Luna „la cererea sa”, în speranța că „acest lucru va asigura accesul publicului la circumstanțele tragediei”. Dar nu ar fi nimic mai mult decât „o copie preliminară a unei serii de documente de arhivă referitoare la asasinarea lui John F. Kennedy, care vor fi publicate oficial în Rusia în noiembrie, multe dintre ele fiind prezentate de delegatul sovietic la înmormântarea lui JFK, Anastas Mikoyan”.

Îndoielile experților

Experţii susţin că nu este nimic nou în aceste documente, apoi, rușii „s-au grăbit să-i asigure pe americani că nu au nicio legătură cu Oswald sau cu asasinatul”, a avertizat anchetatorul Jefferson Morley, care o va ajuta pe Luna să studieze documentele, într-un interviu acordat publicației New York Post. De aici și îndoielile sale. „Nu cred că KGB-ul păstrează secrete despre cine l-a ucis pe Kennedy”, a afirmat Gerald Posner, autorul bestsellerului din 1993 „Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK”, care a încercat să cumpere documentele KGB la acea vreme, dar nu a reușit. „În anii 1990, acele dosare aveau un preț. Dosarele Oswald se aflau în capitala provinciei Minsk. Erau de fapt de vânzare. Acum, 30 de ani mai târziu, nu mai au această problemă. Cred că rușii care le-au predat fac acest lucru pentru a distrage atenția de la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Cine știe?”

Persoana care le-a cumpărat a fost Norman Mailer, autorul cărții „The Oswald Story”, care a murit în 2007. Dar nu este clar în ce măsură documentele pe care Mailer le-a cumpărat se potrivesc cu cele pe care rușii le-au predat lui Luna. Moment suspect în ajunul întâlnirii Trump-Zelenski Momentul, desigur, ridică îndoieli în rândul experților. Gestul de bunăvoință vine exact în momentul în care Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri „dezamăgirea” față de ofensiva lui Vladimir Putin în Ucraina, este pe cale să-l primească pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. Nu pare o coincidență nici faptul că predarea a avut loc în ziua de naștere postumă a lui Charlie Kirk, politicianul american asasinat acum o lună. Gestul Moscovei de bunăvoință este demonstrată și mai mult de faptul că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a redistrubuit cuvintele lui Luna, însoțindu-le cu emoji-uri cu steagurile SUA și Rusiei și o strângere de mână. „Evident, avem de-a face cu o agenție de informații. Nu sunt de încredere prin natura lor. Așa că trebuie să fim foarte atenți”, a avertizat Morley. „Este propagandă? Ar putea fi. De aceea sunt foarte atent să nu comentez despre ce este vorba. Evident, rușii văd un anumit avantaj în a face acest lucru public. Trebuie să fim foarte atenți.”

Unii activiști și observatori au mers mai departe, criticându-o deschis pe Luna pentru că aparent crede că inamicul Statelor Unite și al lui Kennedy în timpul Războiului Rece ar putea fi o sursă de informații mai fiabilă despre asasinarea sa decât propriul său guvern. Posner speră însă la cel puțin câteva detalii interesante despre Oswald. „A trebuit să fie supus la două examene psihiatrice în viața sa. Al doilea a fost realizat de sovietici când a dezertat pentru prima dată. Și apoi i-au spus să părăsească țara. Știm că rezultatul a fost că l-au considerat instabil. Dar nu au publicat niciodată examenul complet. Ar fi minunat dacă ar publica o parte din înregistrarea audio sau unele dintre fotografii și videoclipuri, sau supravegherea video sau fotografică.”