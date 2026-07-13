S-a redeschis prima bancă din istoria SUA. Cum arată clădirea veche de peste 230 de ani, restaurată cu 43 de milioane de dolari

3 minute de citit Publicat la 14:38 13 Iul 2026 Modificat la 14:38 13 Iul 2026

Prima Bancă din SUA, după restaurare. Sursa foto: Independence Historical Trust/ City of Philadelphia Government/ First Bank of the United States

Prima Bancă a SUA (n.r. First Bank of the United States), una dintre cele mai importante clădiri din istoria financiară a Statelor Unite, și-a redeschis porțile pentru public, după un amplu proiect de restaurare în valoare de 43 de milioane de dolari.

Clădirea istorică din Philadelphia a primit din nou vizitatori începând cu 1 iulie, după ce a rămas închisă timp de peste două decenii, aproximativ din anul 2002. Redeschiderea marchează un nou capitol pentru unul dintre locurile care au contribuit la formarea sistemului economic american, potrivit Newsweek.

Administrată de Independence Historical Trust și Independence National Historical Park, parte a National Park Service (NPS), clădirea găzduiește acum un muzeu cu expoziții realizate în parteneriat cu Departamentul de Stat al SUA și Universitatea Drexel.

Vizitatorii pot descoperi opere de artă, artefacte și obiecte comemorative care ilustrează evoluția istoriei și diplomației americane.

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Tot mai multe clădiri istorice sunt restaurate în loc să fie demolate

Redeschiderea primei bănci americane reflectă o tendință tot mai vizibilă în Statele Unite: restaurarea și reutilizarea clădirilor istorice, în locul demolării lor.

Potrivit American Institute of Architects (AIA), aproape jumătate dintre cele aproximativ 125 de milioane de clădiridin SUA au o vechime de cel puțin 50 de ani.

Proiectele de reconversie au cunoscut o accelerare în ultimii ani. Conform datelor RentCafe, numai în 2024 aproape 25.000 de apartamente au fost amenajate în clădiri transformate din alte destinații, cu 50% mai multe decât în anul precedent.

AIA subliniază că reutilizarea clădirilor existente poate reduce cu 50-75% emisiile de carbon asociate construcțiilor noi și evită emisiile generate de producerea, transportul și montajul materialelor de construcție.

Restaurarea unui monument național

Pentru National Park Service, restaurarea a însemnat găsirea unui echilibru delicat între modernizare și conservarea patrimoniului.

Rong Chen, arhitect peisagist în cadrul Independence National Historical Park și coordonator al proiectului, a declarat pentru Newsweek că cea mai mare provocare a fost gestionarea problemelor descoperite în timpul lucrărilor fără a afecta caracterul istoric al clădirii.

„Fiind un proiect de reabilitare, principalul obiectiv al National Park Service a fost conservarea elementelor originale ale clădirii, materialele fiind înlocuite doar atunci când acest lucru a fost absolut necesar”, a explicat Chen.

Adaptată standardelor moderne

Lucrările au inclus îmbunătățirea accesibilității pentru vizitatori și instalarea unor sisteme noi de electricitate, instalații sanitare, încălzire, ventilație și climatizare.

Potrivit coordonatorilor proiectului, toate aceste modernizări au fost integrate astfel încât să respecte aspectul istoric al clădirii și, în același timp, să îndeplinească normele actuale de siguranță și construcție.

Vizitatorii pot admira acum unele dintre cele mai spectaculoase spații ale edificiului, inclusiv rotonda și impresionanta cupolă din sticlă, considerate printre cele mai valoroase elemente arhitecturale ale clădirii.

Expoziții dedicate istoriei Statelor Unite

Noile expoziții pun în valoare rolul artei și al obiectelor istorice în evoluția Statelor Unite și a diplomației americane.

Colecția include exponate provenite din ambasadele SUA, obiecte din colecția Atwater Kent a Universității Drexel și numeroase piese comemorative legate de marile aniversări ale orașului Philadelphia: Centenarul din 1876, aniversarea a 150 de ani din 1926 și Bicentenarul Statelor Unite din 1976.

Parte a pregătirilor pentru aniversarea de 250 de ani a SUA

Redeschiderea First Bank face parte dintr-un program mai amplu coordonat de Independence National Historical Park și Independence Historical Trust în perspectiva aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

În ultimii ani au fost restaurate și alte clădiri istorice din Independence Square, inclusiv Independence Hall, Congress Hall și Old City Hall.

Autoritățile pregătesc și alte proiecte, printre care monumentul Join or Die și amplasarea unei capsule a timpului dedicate aniversării America 250.

Mai mult decât restaurarea unei clădiri

Rong Chen spune că proiectul depășește simpla conservare a unui monument.

Scopul este ca vizitatorii să înțeleagă atât frumusețea arhitecturală excepțională a clădirii, cât și rolul pe care aceasta l-a avut în istoria Statelor Unite.

Oficialii consideră că restaurarea demonstrează importanța protejării patrimoniului și angajamentul National Park Service de a conserva aceste repere istorice pentru ca generațiile viitoare să le poată vizita și înțelege importanța.