S-a terminat cu invizibilitatea pe mare: trei sateliți ai Chinei pot urmări orice navă militară americană, oriunde

O experiență derulată de China în Marea Chinei de Sud arată că Beijingul a trecut un prag tehnologic pe care Statele Unite îl credeau încă inaccesibil: urmărirea continuă, pe toată suprafața oceanelor planetei, a navelor militare inamice - cu doar trei sateliți. Pentru flota americană, asta ar putea însemna sfârșitul unui avantaj strategic vechi de decenii: invizibilitatea pe mare, scrie Defence Security Asia.

Dincolo de limita nordică a Arhipelagului Spratly, în apele disputate ale Mării Chinei de Sud, un tanc petrolier japonez pe nume Towa Maru taie valurile puternice. Nava are aproximativ 340 de metri lungime și 60 de metri lățime – cât un portavion american – iar în acea zi, un satelit chinezesc o privește dintr-o orbită aflată la 35.800 de kilometri deasupra Pământului.

Luna trecută, China a făcut public, fără dată precisă, un set de imagini radar ale Towa Maru. Era prima dată în istorie când un satelit cu radar cu deschidere sintetică (synthetic aperture radar sau SAR), plasat pe orbita geosincronă, reușea să urmărească pe termen lung o țintă mobilă pe mare.

Performanța tehnică sugerează că, teoretic, cu doar trei sateliți de acest tip, China ar putea obține o acoperire globală, 24 din 24, pe orice vreme, a țintelor de înalt interes strategic – inclusiv a flotelor navale americane. Pentru a ajunge la o capacitate similară, alte state ar avea nevoie de sute, poate chiar mii de sateliți.

De ce contează

Pentru a înțelege miza, trei elemente sunt esențiale.

Primul – cât de greu era, până acum, să urmărești o navă de pe orbită. Sateliții militari clasici de recunoaștere operează pe orbite joase, la 500–1.200 de kilometri deasupra Pământului. Ei „survolează” o zonă de interes pentru câteva minute, apoi pleacă mai departe, iar nava țintă iese din câmpul vizual. Pentru o acoperire continuă ai nevoie de zeci sau sute de sateliți, care să se succeadă deasupra aceleiași regiuni. Americanii, rușii și chinezii au construit exact astfel de constelații de-a lungul deceniilor.

Al doilea – ce înseamnă orbită geosincronă. La aproximativ 35.800 de kilometri deasupra Ecuatorului, un satelit se deplasează în același ritm cu rotația Pământului, astfel încât pare „înfipt” deasupra unui singur punct. De acolo, poate observa o zonă uriașă a oceanului, continuu, 24 din 24. Problema era că, la o asemenea distanță, semnalul radar devine atât de slab încât, până acum, se considera imposibilă urmărirea unei nave în mișcare prin valuri, nori și interferențe electromagnetice.

Al treilea – ce a reușit China. A rezolvat tocmai această problemă tehnică pe care Pentagonul o credea, până mai ieri, practic insurmontabilă. Iar rezolvarea nu a venit neapărat prin construcția unui satelit mai bun, ci prin dezvoltarea unui algoritm capabil să extragă semnalul slab al navei din zgomotul de fond al mării.

Cum funcționează

Satelitul a menținut contactul cu Towa Maru în ciuda norilor, a întunericului și a valurilor puternice. Inginerii au explicat că noua arhitectură software reușește să izoleze ecoul slab al unei nave din „zgomotul” generat de valuri, atmosferă și condiții meteo dure, la distanțe considerate, până acum, fizic imposibile.

Adică, de la o orbită geosincronă, semnalul radar trebuie să parcurgă aproape 72.000 de kilometri dus-întors, pentru a se reflecta de navă și a se întoarce la satelit. În acest timp, fiecare val, fiecare front de nori și fiecare turbulență atmosferică produce interferențe care maschează semnătura navei. Echipa de cercetători condusă de Hu Yuxin a rezolvat problema împărțind seturile uriașe de date radar în sarcini mai mici, analizate simultan, apoi izolând micile diferențe dintre reflexiile produse de valurile mării și cele generate de o navă în mișcare. Cercetătorii chinezi au explicat că e ca și cum „ai auzi o conversație în șoaptă în timpul unei furtuni violente, stând la zeci de kilometri distanță de vorbitori”.

Precizia înregistrată nu e, în sine, suficientă pentru o lovitură directă cu rachetă. Satelitul a localizat Towa Maru cu o marjă de eroare de aproximativ trei kilometri, iar alte nave din aceeași zonă – cu erori de 1,6 kilometri. Pentru comparație, o rachetă balistică antinavă are nevoie de date mult mai precise pentru lovitura finală.

Însă trei kilometri sunt suficienți pentru ca o aeronavă de patrulare maritimă, o dronă sau un alt satelit, mai apropiat și mai precis, să preia ținta și să o urmărească mai departe, până la un punct în care o rachetă antinavă chineză – precum DF-21D sau DF-26, proiectate special împotriva portavioanelor americane – să poată primi coordonate actualizate pe toată durata lansării și zborului.

De ce trei sateliți înseamnă tot globul

Un satelit plasat deasupra Ecuatorului la 35.800 de kilometri poate observa, într-o singură imagine, un sfert din suprafața oceanică a planetei. Trei asemenea sateliți, dispuși deasupra Oceanului Atlantic, a Oceanului Indian și a Oceanului Pacific, ar putea crea o rețea de supraveghere neîntreruptă, care acoperă aproape toate rutele maritime și zonele de operațiuni navale importante.

Pentru Beijing, asta înseamnă capacitatea teoretică de a vedea simultan – și continuu – grupurile de portavioane americane care părăsesc Guamul, navele logistice care traversează Marea Filipinelor și forțele amfibii care operează lângă Taiwan sau în Marea Chinei de Sud. Pentru Washington, înseamnă că nu mai există nici un colț întunecat al Pacificului în care o flotă americană să se poată reașeza fără să fie observată.

Un al doilea avantaj strategic este că sateliții pe orbită geosincronă sunt, în practică, mult mai greu de distrus decât cei pe orbite joase. Majoritatea armelor anti-satelit existente – fie ele americane, chineze, ruse sau indiene – sunt proiectate să lovească ținte aflate la câteva sute sau câteva mii de kilometri deasupra Pământului.

Un satelit la 35.800 de kilometri se află mult dincolo de raza practică de acțiune a unor astfel de rachete. Iar dacă totuși o rachetă anti-satelit ar putea ajunge până acolo, distanțele uriașe implicate i-ar oferi Beijingului un avertisment mult mai mare și i-ar crea inamicului probleme serioase de țintire.

Ce înseamnă asta pentru SUA

Pentru Marina americană, care se bazează de decenii pe un avantaj strategic fundamental – capacitatea de a-și ascunde mișcările flotei în spatele norilor, al întunericului și al imensității Pacificului –, experiența chineză anunță prăbușirea acelui avantaj.

Implicațiile imediate sunt pentru grupurile de portavioane, submarinele cu rachete balistice, forțele amfibii și convoaiele logistice. Dacă Beijingul poate menține o imagine maritimă continuă, indiferent de vreme, întuneric sau bruiaj electronic, comandanții americani s-ar putea vedea nevoiți să opereze tot mai departe de regiunile contestate, ceea ce le-ar reduce eficiența de luptă.

Performanța este cu atât mai alarmantă pentru Pentagon cu cât vine într-un moment în care Beijingul accelerează simultan dezvoltarea armelor hipersonice, a aeronavelor de vânătoare de generația a șasea, a sistemelor autonome de luptă și a sateliților militari tot mai performanți.

Strategii chinezi par să integreze toate aceste capacități într-o arhitectură unică de tip „recunoaștere-lovire”, concepută pentru a localiza, urmări și ataca ținte de mare valoare, la distanțe enorme. În interiorul unei astfel de arhitecturi, satelitul radar geosincron ar juca rolul primei pânze a păianjenului – cea care detectează o formațiune navală și apoi transmite coordonatele către restul rețelei.

Scenariul devine deosebit de sensibil în contextul Taiwanului. În cazul unui conflict, forțele americane ar trebui să parcurgă mii de kilometri înainte de a ajunge în teatrul de operațiuni. Supravegherea chineză persistentă ar putea expune întăririle americane cu mult înainte ca acestea să ajungă în apele contestate, eliminând efectul de surpriză și crescând vulnerabilitatea la atacuri preventive.

Doar un început

Cercetătorii chinezi au descris demonstrația drept o primă validare, nu forma finală a unei rețele operaționale. Viitorii sateliți militari chinezi, folosind inteligență artificială și procesoare mai rapide, ar putea atinge o precizie net mai mare, o frecvență de reactualizare mai rapidă și o acoperire geografică mai largă. Iar aceleași metode computaționale ar putea fi aplicate, la un moment dat, pentru urmărirea aeronavelor, a vehiculelor terestre sau a lansatoarelor de rachete.

Pentru Statele Unite, concluzia strategică este incomodă. Washingtonul păstrează avantaje majore în aviația de pe portavioane, în aeronavele stealth, în războiul submarin și în alianțele globale. Însă, odată cu această experiență, presiunea asupra acestor puncte forte tradiționale crește. Oficialii americani se văd acum forțați să aleagă între a investi în constelații de sateliți mult mai mari, a dezvolta arme anti-satelit capabile să atingă orbitele geosincrone sau a regândi întreaga doctrină navală pentru o eră a observării permanente.