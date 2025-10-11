Sateliții lui Elon Musk cad tot mai des din orbită. Crește posibilitatea ca oamenii să fie loviți sau chiar uciși, spun specialiștii

În prezent, unul sau doi sateliți cad pe Pământ în fiecare zi. Foto: Profimedia Images

Cursa lui Elon Musk de a domina orbita planetei cu megaconstelațiile sale de sateliți generează cantități uriașe de deșeuri spațiale — atât de multe încât, potrivit unor experți, ar trebui să începem să privim mai des spre cer, scrie Futurism.

Celebrul astrofizician de la Smithsonian, Jonathan McDowell, a declarat recent pentru EarthSky că, în prezent, unul sau doi sateliți Starlink cad înapoi pe Pământ în fiecare zi. Iar această cifră, avertizează el, este în continuă creștere.

Statisticile alarmante confirmă temerile legate de aglomerarea rapidă a orbitei joase a Pământului cu sateliți de unică folosință. Din 2019, compania lui Musk, SpaceX, a lansat mii de astfel de sateliți folosind rachete reutilizabile — peste 8.000 sunt deja operaționali.

Ritmul lansărilor a crescut semnificativ în ultimii ani: numai în 2025, SpaceX a trimis în spațiu peste 2.000 de sateliți. Între timp, competitori precum Amazon încearcă să recupereze terenul, compania lansând primele unități dintr-o rețea planificată de peste 3.200 de sateliți pentru propriul serviciu de internet.

„Odată ce toate constelațiile vor fi operaționale, ne așteptăm la aproximativ 30.000 de sateliți în orbita joasă a Pământului (Starlink, Amazon Kuiper și alții) și poate alți 20.000 de sateliți la altitudini de aproximativ 1.000 km, din cadrul sistemelor chineze”, a explicat McDowell pentru EarthSky.

Cu alte cuvinte, spațiul apropiat al Pământului devine tot mai aglomerat — iar asta înseamnă și mai multe „victime” orbitale. Unul dintre motivele pentru care aceste reintrări sunt atât de frecvente este durata scurtă de viață a sateliților Starlink, de aproximativ cinci ani. După acest interval, ei sunt ghidați spre Pământ, unde ar trebui să se dezintegreze complet la reintrarea în atmosferă.

Totuși, aceste „incinerări” spațiale îi îngrijorează pe cercetători, care avertizează că metalul eliberat în stratosferă ar putea declanșa reacții chimice ce afectează stratul de ozon. Un studiu recent sugerează chiar că fenomenul ar putea avea efecte devastatoare asupra atmosferei.

„Până acum, răspunsurile variază de la ‘efectele sunt prea mici ca să conteze’ până la ‘e deja prea târziu’”, a declarat McDowell pentru The Register. „Dar incertitudinea este suficient de mare încât să existe o posibilitate reală ca deja să afectăm atmosfera superioară.”

Crește probabilitatea ca o persoană să fie lovită și chiar ucisă de aceștia

Și, potrivit unor autorități, poluarea atmosferică ar putea fi cea mai mică problemă. Un raport al Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), publicat în 2023, avertiza că, până în 2035, aproximativ 28.000 de fragmente provenite de la sateliții Starlink ar putea supraviețui reintrării în atmosferă în fiecare an — ceea ce ar crește probabilitatea ca o persoană de pe Pământ să fie lovită și ucisă de resturi spațiale la un incredibil 61% anual.

McDowell estimează că, în ritmul actual, Pământul ar putea fi bombardat zilnic de cinci sateliți care reintră în atmosferă. Iar acesta nici măcar nu este scenariul cel mai pesimist. Dacă orbita joasă devine prea aglomerată, avertizează el, ar putea apărea fenomenul cunoscut drept sindromul Kessler — o reacție în lanț în care coliziunile dintre sateliți generează tot mai multe resturi, creând un „nor” periculos de deșeuri orbitale care ar putea bloca accesul omenirii la spațiu.

Deși sateliții SpaceX se află suficient de jos pentru a evita acest efect pe termen lung, dominația lor ar putea forța rivalii să lanseze nave la altitudini mai mari.

Iar un alt risc nu este deloc ipotetic: o furtună solară majoră ar putea distruge simultan un număr mare de sateliți. De fapt, cercetările arată că, în perioadele de activitate solară intensă, cum este maximumul solar, sateliții tind să „cadă din cer” mai des.

Concluzia specialiștilor: problema deșeurilor spațiale nu mai poate fi ignorată.