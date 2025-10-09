Scandal în Austria după ce miliardarul Porsche început să sape un tunel între garaj şi centrul oraşului, ca să nu stea în trafic

Locuitorii oraşului Salzburg au semnat o petiţie împotriva lui Wolfgang Porsche care vrea să construiască un tunel între garajul vilei sale şi centrul oraşului. Sursa foto: Hepta

Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, principalul acţionar al companiei auto omonime care deține mărcile Volkswagen și Porsche, şi-a renovat somptuoasa vilă aflată în Salzburg, Austria. În cadrul acestor lucrări, a început să sape un tunel care leagă garajul său de centrul oraşului pentru a evita traficul aglomerat, iniţiativă care a stârnit indignare printre localnici. O petiţie încearcă să oprească proiectul.

Magnatul a cumpărat vila în anul 2019 pentru 9 milioane de euro. De atunci, a început o renovare radicală, care ar trebui finalizată în câteva luni, permițându-le în sfârșit lui și soției sale, Prințesa Gabriele zu Leiningen, alias Inaara Begun, să se bucure de refugiul lor. Printre noile îmbunătăţiri aduse se numără un garaj subteran, suficient de mare pentru a găzdui cele opt mașini ale magnatului. Miliardarul vorbea adesea despre cum îi place să-și conducă mașinile de curse cu viteză maximă în zori prin curbele înguste și șerpuitoare care duc spre Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria, aflat la aproximativ 100 de kilometri distanţă, relatează Corriere della Sera.

Scandalul a izbucnit când domnul Porsche a solicitat și a primit permisiunea orașului Salzburg de a săpa un tunel privat sub Kapuzinerberg, care să conecteze direct centrul orașului cu garajul vilei. Motivul magnatului este că devine foarte dificil, mai ales în lunile de iarnă, să conducă mașina pe singurul drum îngust care duce la Schlössl.

La auzul acestei iniţiative, locuitorii oraşului s-au revoltat. În timp ce săpăturile au început deja, 20.000 de locuitori au semnat o petiție prin care reclamă „tratamentul preferențial aplicat super-bogaților, un simbol al nedreptății sociale” și solicită oprirea proiectului. „Nu vrem”, au scris aceştia în document, „ca miliardarul Porsche să sape în deal pentru a accesa garajul său privat folosind proprietatea publică”, care, printre altele, este o arie naturală protejată. Criticată este, de asemenea, şi suma ridicolă plătită de magnat pentru utilizarea terenurilor publice, adică doar 48.000 de euro.

Wolfgang Porsche a primit aprobarea inițială din partea Consiliului Local la începutul anului 2024, cu voturile social-democraților, Partidului Popular și Național-liberalilor. Apoi, în septembrie, a primit aprobarea Comisiei de Construcții, în ciuda opoziției Verzilor și a Partidului Comunist. Dar problema tunelului a împărţit clasa politică din zonă în două, deoarece primarul, Bernhard Auinger, a lucrat pentru Porsche timp de 27 de ani, unde a fost reprezentant sindical în Consiliul de Supraveghere, și este reticent în a lua poziție împotriva fostului său angajator. Argumentul lui Auinger este că nu poate face nimic în privința unui proiect pe care l-a moștenit.

Povestea vilei

În 1917, în culmea faimei sale, scriitorul austriac Stefan Zweig a cumpărat palatul cunoscut sub numele de „Paschinger Schlössl” de pe Kapuzinerberg, dealul cu vedere la Salzburg. Această vilă discretă, frecventată cândva de Mozart, i-a atras atenția pentru că era „romantică, impracticabilă” și, mai presus de toate, „inaccesibilă mașinilor”. Acolo și-a scris cele mai cunoscute romane și a locuit acolo până în 1934, când valul de antisemitism declanșat de ascensiunea nazismului în Germania l-a convins să vândă casa în pierdere.

Câţiva ani mai târziu, forțat să se exileze, Zweig a evocat locul în capodopera sa, „Lumea de ieri”, descriindu-l ca fiind „un deal împădurit, aproape ca un ultim val alpin”, unde „pentru a ajunge la el, se urcă un drum străvechi de peste o sută de trepte”.