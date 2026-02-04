Scandal incredibil: bărbatul care la înmormântarea lui Valentino a spus că este strănepotul lui nu are nicio legătură cu acesta

3 minute de citit Publicat la 14:53 04 Feb 2026 Modificat la 15:17 04 Feb 2026

Oscar Garavani, designer de genți, în vârstă de 59 de ani, fost model, cu părul lung și blond, se prezintă de câțiva ani drept strănepotul celebrului creator de modă Valentino Garavani.Sursa foto: Captura instagram/oscar_garavani_official_

Piero Villani, în vârstă de 77 de ani, nepotul designerului Valentino Garavani, decedat pe 19 ianuarie, a trimis o scrisoare publicației Corriere della Sera semnată „Familia Maestrului Valentino Garavani”, în care susţine că „Oscar Garavani nu este strănepotul lui Valentino Garavani.”

Oscar Garavani, designer de genți, în vârstă de 59 de ani, fost model, cu părul lung și blond, se prezintă de câțiva ani drept strănepotul celebrului creator de modă Valentino Garavani. Acesta a participat şi la înmormântarea celebrului creator de modă şi a fost imortalizat de fotografi la acest eveniment.

Scrisoarea din partea familiei

„Oscar Garavani nu este înrudit în niciun fel cu domnul Valentino Garavani. Este vorba doar despre un caz de omonimie.” Prin urmare, nu există o descendență indirectă îndepărtată. „Mai mult, faptul relatat de domnul Oscar Garavani menționat anterior”, continuă familia, „că este fiul unui frate nespecificat al Maestrului Valentino Garavani nu este adevărat, având în vedere că a avut o singură soră, Wanda.” Iar singurul nepot al designerului este Piero Villani, fiul Wandei (care a murit în 1997).

Declaraţiile din presă ale lui Oscar Garavani

Într-un articol ANSA din 2020 („Oscar Garavani, nepotul lui Valentino, creativitatea în ADN-ul său”), Oscar s-a prezentat drept „strănepot” deoarece bunicul său „era fratele lui Valentino”. El a spus: „Am defilat pe podium pentru Armani, Versace, Ferré și chiar pentru unchiul meu Valentino”.

Ani de zile, în publicațiile care au relatat despre munca sa de designer și antreprenor, el a rămas „nepotul lui Valentino”. Nu a negat niciodată acest lucru.

Jurnaliştii de la publicaţia Corriere della Sera l-au contactat pe Oscar Garavani şi au încercat să afle adevărul:

- Domnule Oscar Garavani, știți ceva despre moștenirea Valentino?

„Nu știm nimic încă. Vom afla peste aproximativ două săptămâni, când va fi deschis testamentul.”

- Dar credeți că sunteți implicat?

„Da, unchiul meu mi-a spus că voi fi implicat în succesiune, dar încă nu știm în ce fel.”

- Care a fost relația dumneavoastră cu Valentino?

„Am vorbit la telefon și ne-am văzut când s-a ivit ocazia.”

- Aţi mers la el acasă, în Roma?

„Depinde unde era, nu era mereu în Roma.”

- Vă vedeaţi des?

„A fost rar în ultima vreme, și pentru că sunt mereu în călătorii cu serviciul, pentru prezentări de modă. Am și un brand și produc genți în Campania.”

- Ați fost la înmormântare?

„Desigur! M-au filmat chiar și pe mine, dar am evitat, mi s-a părut nelalocul lui. M-am dus să-mi iau rămas bun de la o rudă, o rudă celebră. În schimb, am văzut o mulțime de oameni care își făceau reclamă...”

- Să trecem la subiect, domnule Garavani: cât de rude sunteți?

„Sunt strănepotul din partea bunicului meu, care a fost fratele lui Valentino.”

- Dar cum este posibil acest lucru dacă Valentino nu a avut niciodată frați?

„Asta e ceva ce nu pot explica.”

- Explicați-ne, altfel riscați să fiți considerat un lăudăros.

„Este o chestiune de familie.”

- Familia lui Valentino susține că aveţi doar acelaşi nume de familie.

„Dacă ei spun asta, e în regulă, nu-mi pasă. Sunt o rudă.” - Ce fel de rude sunteți? „Nu vreau să spun asta.”

- Dar aţi mai spus-o: nepotul fratelui lui Valentino.

„Da, asta e relația mea. Fratele lui Valentino a murit acum mulți ani. Şi pe el îl chema tot Oscar. Acestea sunt lucruri pe care nu le-am spus niciodată.”

- Puteţi dovedi ceea ce spuneţi?

„Dacă vreau, da. Vă spun însă că nu sunt interesat de moștenire. Am auzit că Valentino și-a schimbat testamentul acum un an și jumătate, dar dacă nu sunt printre moștenitori, nu sunt interesat. Poate părea ciudat pentru că sunt atât de mulți bani, dar nu am vrut niciodată nimic. L-am iubit pe Valentino personal, ne-am văzut de mai multe ori.”

- Dacă vi s-ar spune că aţi folosit numele de familie pentru a construi o relație falsă, care a funcționat bine ani de zile pentru că nimeni din anturajul lui Valentino nu a observat sau nu a acordat vreo importanță acelui interviu din 2020 (sau zecilor de instituții media în anii care au urmat) și că v-aţi folosit de acest nume în scopuri comerciale, ce aţi spune?

„Că pot dovedi totul, cu documente care reconstituie arborele genealogic: veţi avea actele de la avocatul meu până mâine, vă asigur.”

Însă Oscar Garavani, relatează publicaţia italiană, nu şi-a ţinut promisiunea şi nu a trimis niciun document care să dovedească apartenenţa sa la familia celebrului creator de modă.