Deschiderea testamentului lui Valentino este așteptată cu emoții. Cine ar putea moșteni averea uriașă a creatorului de modă fără copii

Întrucât casa de modă care îi poartă numele, fusese deja vândută de mult timp, Valentino, la momentul morții sale, deținea în principal proprietăți imobiliare. Sursa foto: Getty Images

În așteptarea deschiderii şi citirii testamentului creatorului de modă Valentino Garavani, care a murit pe 19 ianuarie, circulă speculații cu privire la cine ar putea moșteni averea sa, estimată între 1 miliard și 1,5 miliarde de euro, care include proprietăți imobiliare, opere de artă și iahtul TM Blue One.

Întrucât nu a avut copii sau soț/soție, iar părinții săi sunt decedați de ceva vreme, nu se poate pune problema unei rezerve succesorale în averea creatorului de modă, care a decedat la vârsta de 93 de ani. Cu alte cuvinte, testamentul lui Valentino poate fi respectat fără ca moștenitorii săi să se teamă, la o dată ulterioară, de posibilitatea ca o rudă apropiată să-i revendice rezerva succesorală, relatează La Repubblica.

Nepotul care gestionează afacerile din Italia

În orice caz, printre posibilii moștenitori de sânge ai lui Valentino se numără Piero Villani, nepotul în vârstă de 77 de ani și fiul surorii sale, Wanda Garavani, care a decedat în anii 1990. Villani este unicul director al companiilor italiene (ambele în pierdere în 2024) deținute de designer la momentul apariției sale: Seaboats Srl, care deține și administrează iahtul TM Blue One , și Liter Srl. Aceasta din urmă operează în principal prin intermediul Fvg Services Srl, care, la rândul ei, gestionează activitățile Fundației Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti, inclusiv evenimentele centrului cultural PM23 din Piazza Mignanelli, în centrul Romei.

Rolul Fundației

Chiar şi Giancarlo Giammetti, fost partener al lui Valentino, precum și prieten și partener de afaceri (fost președinte de onoare al Valentino Fashion Group), este considerat unul dintre cei mai probabili moștenitori ai creatorului de modă. Considerat creierul din spatele creativității faimosului designer, unii cred că Giammetti ar putea juca un rol similar, ca arhitect și director, în transferul în curs de desfășurare al activelor.

Mai mult, Fundația, înființată în 2016 și numită după Garavani și Giammetti, ar putea reprezenta punctul central al succesiunii designerului şi instituția care va proteja activele esențiale ale lui Valentino, de la hainele sale la operele sale de artă, cu scopul de a duce mai departe brandul.

Ceilalți posibili moștenitori

Alături de Giammetti, cealaltă mare iubire a lui Valentino a fost Bruce Hoeksema, ultimul partener al designerului timp de peste 40 de ani. Deşi nu a avut copii, creatorul de modă îi considera ca fiind ai săi pe cei ai fostului model brazilian Carlos Souza, Sean și Anthony, aşa că aceștia ar putea fi, de asemenea, printre moștenitorii săi. Un alt loc important în succesiune ar putea fi rezervat strănepotului său și fostului model, Oscar Garavani.

Proprietăţile imobiliare

Întrucât casa de modă care îi poartă numele, cunoscută pentru culoarea sa roșie, a fost deja vândută de mult timp, Valentino, la momentul morții sale, deținea în principal proprietăți imobiliare: de la vila de pe Via Appia din Roma, considerată reședința sa principală, până la Castelul Wideville de lângă Paris, care are şi un parc monumental, sau proprietățile din Londra și New York și o cabană în Gstaad. Întrucât aceste active se află în mare parte în străinătate, absența moștenitorilor direcţi simplifică coordonarea între diverse jurisdicții și, prin urmare, transferul de proprietate.