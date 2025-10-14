Scene incredibile la o înmormântare din Italia. Cei care duceau sicriul l-au scăpat pe jos, iar mortul a căzut pe drum

Martorii au povestit că incidentul a avut loc după slujbă, la ieşirea din biserică. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un incident foarte neobișnuit s-a petrecut la sfârșitul unei înmormântări care a avut loc în provincia Lecca din regiunea Puglia, Italia. Sicriul a alunecat din mâinile unuia dintre cei patru angajați de la pompe funebre şi a căzut pe jos. În urma impactului cu solul s-a deschis, iar defuncta a ieșit din sicriu, spre uimirea şi indignarea celor prezenți.

Martorii au povestit că incidentul a avut loc după slujbă, la ieşirea din biserică. Sicriul, dus de cei patru reprezentanţi ai firmei de pompe funebre părăsea biserica pentru a fi încărcat în mașina care urma să-l ducă la cimitir pentru înmormântare. Însă unul dintre bărbaţi a lovit ușa cu umărul, aflat într-un spațiu foarte îngust. Pierzându-și echilibrul, a scăpat sicriul, care s-a deschis, relatează publicaţia La Repubblica.

Trupul femeii decedate, înfășurat într-un giulgiu, a ieșit din sicriu, care era încă deschis. Potrivit unor martori, au existat mai multe momente tensionate între copiii bătrânei decedate și cei care duceau sicriul, dar situația s-a rezolvat rapid fără să fie nevoie de intervenția poliției.

După câteva momente previzibil stânjenitoare, înmormântarea a continuat conform programului.

Primarul din localitate a mărturisit: „Nu s-a mai întâmplat nimic asemănător din câte îmi amintesc. A fost cu siguranță neobișnuit și, din fericire, tensiunile nu au escaladat într-un moment atât de dureros și intim.”