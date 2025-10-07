Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest

Laken Ashlee Snelling, de 21 de ani, a fost reținută după ce poliția a găsit trupul băiețelului ei învelit într-un prosop și o pungă de gunoi în dulap FOTO: Facebook/ Laken Ashlee Snelling

O tânără de 21 de ani care și-a încheiat al treilea an de facultate cu distincții pentru performanța academică și care a excelat la concursurile de frumusețe și cele sportive, este acum în arest la domiciliu, în așteptarea procesului care o poate trimite ani buni după gratii.

Ea a ascuns că este însărcinată și a născut singură în cameră, după care și-a ascuns bebelușul în dulap, unde a fost găsit mort de poliție. Se pare că în timp ce năștea și-a făcut și un selfie, iar asta i-a oripilat pe apropiații ei.

Laken Snelling, 21 de ani, a spus recent pe TikTok, că în perioada liceului a simțit singurătate, dar odată ajunsă la Universitatea din Kentucky lucrurile s-au schimbat complet. A intrat în echipa de majorete și „mi-am făcut prietenele la care visam întotdeauna”, a scris în descrierea unei fotografii în care este alături de colegele de echipă, potrivit People.

La Lexington, Snelling părea să se simtă excelent și în august se pregătea să înceapă ultimul an de facultate. Până în acel moment, a avut rezultate remarcabile și părea că și-a creat o nouă viață după ce a plecat din orașul ei natal Morristown, o localitate de 30.000 de oameni situată în Munții Appalachian.

Cel de-al treilea an a fost cel mai impresionant, obținând distincții atât pentru performanța academică, cât și pentru cea sportivă.

Urma să obțină o diplomă în Studiul Interdisciplinar al Dizabilităților și a găsit timp să facă și voluntariat, dedicându-și puținul timp liber pentru a ajuta familiile nevoiașe din Kentucky.

Snelling a împlinit 21 de ani în ianuarie 2025, iar apoi a început să iasă cu Connor Jordan, fost sportiv universitar din Tennessee, care a jucat baschet la Tusculum University.

Cuplul a participat la un concert Megan Moroney în martie, iar luna următoare, de Paște, Snelling l-a adus pe Jordan acasă, să-i cunoască părinții. Până în iunie, Snelling și Jordan deveniseră destul de serioși pentru a angaja un fotograf profesionist care să le facă poze.

Seria de fotografii pe care Snelling le-a împărtășit pe rețelele sociale o arată pe ea în rochie albă, iar pe Jordan în blugi și tricou alb. Unele fotografii îi arată ținându-se de mână, în altele se privesc în ochi.

Două luni mai târziu, Snelling era din nou în Lexington pentru a începe ultimul an de facultate. Cursurile au început pe 26 august, iar echipa eu de majorete își reluase deja antrenamentele.

Dar la ora 4 dimineața, pe 27 august, totul s-a schimbat.

Atunci, Snelling a născut „un bebeluș care a căzut pe podeaua dormitorului ei”, așa cum le-a spus ea polițiștilor de la Departamentul de Poliție din Lexington.

Aceștia susțin că Snelling a învelit nou-născutul într-un prosop și l-a lăsat lângă el o vreme, apoi a pus copilul și placenta într-o pungă din plastic cu sistem de închidere, pe care apoi a ascuns-o în dulap.

Ulterior, Snelling a părăsit locuința de pe campus cu intenția de a merge la cursuri, dar s-a întors câteva ore mai târziu și a fost arestată de poliție după ce au fost trimise echipe de intervenție, în urma unui apel făcut de colegi îngrijorați, care au anunțat că au găsit sânge în camera ei.

Snelling a stat în închisoare până la prima audiere din instanță, pe 2 septembrie, fiind acuzată oficial de profanarea unui cadavru, falsificarea de probe și ascunderea nașterii unui copil.

A pledat nevinovată pentru aceste acuzații și a fost eliberată contra unei cauțiuni de 100.000 de dolari.

Judecătorul a aprobat plasarea ei în arest la domiciliu pentru perioada procesului și i s-a permis să se întoarcă în Tennessee.

A doua zi, Snelling a informat Universitatea din Kentucky că nu va mai frecventa școala, a declarat un purtător de cuvânt pentru People.

A început apoi o viață nouă, foarte diferită de cea din Lexington.

Acum, timpul sau este împărțit între casele părinților săi. Conform unei ordin judecătoresc, Snelling își petrece zilele în casa mamei sale din Morristown, iar nopțile, în casa tatălui ei din Jefferson City.

Această situație este foarte diferită de imaginea pe care o proiecta anterior ca regină a festivalurilor locale, care și-a monetizat succesul deschizând o afacere împreună cu o colegă, oferind training, servicii de coafură și make-up pentru tinerele participante la concursuri.

Acum, cea mai des întâlnită imagine a ei pare a fi fotografia de arest, realizată la Centrul de Detenție din Fayette County.

Tânăra riscă și o acuzație de crimă, însă aceasta depinde de rezultatul autopsiei copilului. Medicul legist din Fayette County a afirmat anterior că mai sunt necesare teste suplimentare, pentru că rezultatele autopsiei inițiale nu au putut stabili cauza decesului.

Atât poliția, cât și procurorii o acuză pe Snelling că știa că este însărcinată și a ascuns burta înainte de a naște.