Shein își deschide primul magazin fizic permanent în Europa

Shein, cunoscuta marcă asiatică de fashion, a ales Franța ca locație pentru lansarea primelor sale magazine fizice permanente. Retailerul va începe prin deschiderea unor magazine universale din Paris, urmând ca alte cinci să fie inaugurate în orașele Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges. Anterior, compania a testat magazine temporare în orașe precum Madrid și Paris, însă nu a operat niciodată până acum un magazin fizic permanent, scrie BBC News.

Shein a declarat joi pentru BBC că a ales Franța drept "o alegere naturală" pentru testarea comerțului fizic, datorită statutului său de "piață globală influentă în modă".

Brandul este cunoscut pentru hainele sale la modă, vândute la prețuri accesibile, dar a fost adesea criticat pentru impactul asupra mediului și condițiile de muncă din lanțul său de aprovizionare.

Noile locații vor fi deschise printr-un parteneriat cu grupul francez de retail imobiliar Société des Grands Magasins (SGM), care administrează magazinele universale BHV Marais și Galeries Lafayette.

"Aici vor funcționa magazine shop-in-shop (N.r. - un magazin deschis intr-un magazin universal)”, conform descrierii Shein.

Compania a anunțat că aceste magazine vor genera aproximativ 200 de locuri de muncă în Franța și că inițiativa are ca scop revitalizarea centrelor orașelor și a marilor magazine universale din țară.

"Alegând Franța ca teren de test pentru comerțul fizic cu amănuntul, Shein își propune să aducă beneficii clienților francezi și întregului sector de retail", a declarat compania.

Shein, care livrează în peste 150 de țări, a funcționat până acum aproape exclusiv online, prin platforma sa web și aplicația mobilă.

Fondată în China în 2008 și cu sediul central în Singapore, marca Shein s-a remarcat prin modelul său de business de "modă rapidă", producând rapid haine ieftine, inspirate de cele mai noi tendințe. Totuși, acest model a fost frecvent criticat pentru impactul său negativ asupra mediului.

Există și îngrijorări constante privind condițiile de muncă în lanțul de aprovizionare al companiei. O anchetă publicată în 2024 de organizația elvețiană Public Eye a descoperit că unii angajați ai furnizorilor Shein lucrau până la 75 de ore pe săptămână, în ciuda angajamentelor firmei de a îmbunătăți condițiile de lucru.