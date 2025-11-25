Situație incredibilă după un furt de 1,5 milioane de euro. Hoții au fost obligați să plătească câte 1 euro, ca să acopere paguba

Publicat la 11:06 25 Noi 2025

Giacomo Nikolov, Jela Jovanovic și Charlie Jovanovic și-au recunoscut faptele FOTO: The North East Regional Organised Crime Unit

Membrii unei familii de hoți din Italia, care au furat bunuri în valoare de peste 1,2 milioane de lire sterline (aproape 1,5 milioane de euro), o parte din ele de la fostul atacant al echipei de fotbal Newcastle United, Alexander Isak, au fost obligați să plătească înapoi câte o liră fiecare, adică un pic peste 1 euro.

Frații Valentino și Giacomo Nikolov, sora lor, Jela Jovanovic, și fiul acesteia, Charlie Jovanovic, au descins în nord-estul Angliei pentru a jefui trei case în aprilie 2024.

Cei patru au fost condamnați, în mai 2025, la pedepse cuprinse între șase și zece ani de închisoare, potrivit BBC.

La o audiere legată de recuperarea produselor provenite din furturi, care a avut loc la Curtea Coroanei din Newcastle, Jela Jovanovic și frații Nikolov au fost obligați să ramburseze câte o liră, în timp ce Charlie Jovanovic trebuie să plătească 1.135 lire.

Instanța aflase anterior că banda a sosit cu feribotul în Marea Britanie pe 27 martie 2024 și a folosit o rulotă ca „bază pentru operațiuni”, pe care au parcat-o în stațiile de servicii Scotch Corner și Durham, în timp ce foloseau o altă mașină pentru a identifica ținte și a comite spargeri.

Pe 31 martie, au furat bunuri în valoare de peste 1 milion de lire, inclusiv haine de firmă, genți de designer, bijuterii, dintr-o locuință de pe Clayton Road, în Jesmond, Newcastle, în timp ce proprietarii erau în vacanță.

Noaptea următoare, banda a pătruns în altă casă și a furat genți de designer, bijuterii și pantofi în valoare de peste 100.000 de lire.

După ce au supravegheat timp de două zile terenul de antrenament al lui Newcastle United, au spart apoi locuința atacantului suedez Isak, pe 4 aprilie, luând 10.000 de lire în numerar, bijuterii în valoare de 68.000 de lire și Audi-ul RS6 al jucătorului, în valoare de 120.000 de lire.

Hoții, despre care procurorii au spus că sunt „profesioniști itineranți”, purtau mănuși și măști, își închideau telefoanele când se apropiau de ținte și fixau o plăcuță de înmatriculare furată la mașina lor.

Ei au fost arestați în zona Birmingham pe 13 aprilie.

Valentino Nikolov negase participarea la furturi, însă a fost găsit vinovat de jurați, în timp ce celelalte trei rude ale sale și-au recunoscut vinovăția pentru aceeași acuzație.

La audierea privind recuperarea bunurilor din infracțiunii, procurorul Daniel Cordey a spus că fiecare dintre hoți a beneficiat de pe urma infracțiunilor cu suma de 1.266.285,93 lire, bazată pe declarațiile victimelor cu privire la pierderile suferite.

Însă doar Charlie Jovanovic avea bani care puteau fi „recuperați”, respectiv 1.135,50 de lire deja confiscați de poliție, a precizat instanța.

Ceilalți trei nu aveau bani sau bunuri, așa că au fost obligați să plătească o taxă nominală de 1 liră fiecare, ori șapte zile de închisoare în caz de neplată.

Judecătorul Robert Spragg a spus că, dacă în viitor vor fi găsiți cu bunuri, procurorii ar putea iniția noi proceduri pentru „a acoperi suma nerecuperată”.