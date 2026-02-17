Șoc în Bulgaria, în cazul soției ucise și ascunse în valiză. Soțul are pedeapsa redusă, iar tatăl lui a fost achitat

Orlin Vladimirov și Evgenia, soția lui pe care a ucis-o în 2021 FOTO: Novinite

Bulgarii sunt în stare de șoc după ce instanța l-a achitat pe un bărbat condamnat inițial la închisoare pe viață pentru că și-a ucis nora. În cazul fiului său, condamnat, de asemenea, la închisoare pe viață pentru uciderea soției, judecătorii au decis reducerea pedepsei la 20 de ani de închisoare.

Curtea de Apel din Sofia a redus pedeapsa lui Orlin Vladimirov, condamnat pentru uciderea soției sale, Evgenia, de la închisoare pe viață la 20 de ani.

Evgenia, în vârstă de 33 de ani, a fost descoperită într-o valiză scufundată într-un iaz la sfârșitul anului 2021, potrivit Novinite.

Orlin Vladimirov și tatăl său, Plamen Vladimirov, au fost inițial condamnați la închisoare pe viață de către Curtea de Apel din Sofia, în 2023.

În decembrie 2024, Curtea Supremă de Casație a anulat aceste sentințe pe viață, invocând nereguli procedurale, și a retrimis cauza spre rejudecare în fața unui nou complet al Curții de Apel. În urma noii audieri, instanța a dispus o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru Orlin Vladimirov, în timp ce tatăl său, Plamen, a fost achitat.

Instanța a constatat că în cadrul procesului inițial au avut loc încălcări procedurale. Mai exact, probele referitoare la reconstituirile realizate de polițiști ale unor „conversații operative” cu inculpații au fost excluse în mod necorespunzător din dezbateri.

Verdictul nu este încă definitiv. Procurorul Julian Lefterov a remarcat că unul dintre membrii completului a formulat o opinie separată, bine argumentată și în concordanță cu deciziile altor complete ale Curții Supreme, sugerând că nu există obstacole în calea audierii suplimentare a martorilor.

Lyudmil Rangelov, reprezentantul familiei victimei, a exprimat durerea profundă cauzată de acest caz, declarând: „Fiecare dintre dumneavoastră își poate imagina ce înseamnă ca viața copilului dumneavoastră să fie întreruptă în acest mod. Nu există măsură pentru o asemenea suferință”.