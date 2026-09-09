Soția casnică a unui magnat din industria jocurilor video primește 1,87 miliarde de dolari în urma divorțului

Kwon Hyuk-bin este fondatorul Smilegate, a treia cea mai mare companie de jocuri video din Coreea de Sud FOTO: Getty Images/ Profimedia Images

O instanță din Coreea de Sud l-a obligat pe magnatul Kwon Hyuk-bin, care activează în industria jocurilor video, să-i plătească fostei soții active în valoare de 2,55 trilioane de woni (1,87 miliarde de dolari), marcând astfel cel mai mare acord de divorț din istoria țării.

Kwon, fondatorul Smilegate, a treia cea mai mare companie de jocuri video din Coreea de Sud, este unul dintre cei mai bogați oameni din țară. Bloomberg estimează averea lui netă la 3 miliarde de dolari.

Smilegate a fost deținută integral de el până miercuri, când o instanță a decis ca o participație de 35%, evaluată la aproximativ 2,5 trilioane de woni, să fie transferată soției sale, Lee Hwa-jin. De asemenea, acesta a fost obligat să-i plătească suplimentar 65 de miliarde de woni în numerar, potrivit BBC.

Valoarea acestui acord este de peste două ori mai mare decât precedentul record, de 944 de miliarde de woni, pe care magnatul din industria tehnologiei Chey Tae-won a fost obligat să-i plătească fostei sale soții.

Când a intentat divorțul împotriva lui Kwon, Lee a solicitat o participație de 50% în Smilegate. Potrivit Bloomberg, avocații ei au susținut că aceasta a contribuit la finanțarea companiei la momentul înființării sale.

Kwon și Lee s-au căsătorit în 2001, cu un an înainte ca acesta să fondeze Smilegate. Printre cele mai cunoscute jocuri ale companiei se numără CrossFire, un joc de tip shooter, și Lost Ark, un joc de rol și acțiune.

Lee a mai declarat că și-a petrecut peste 20 de ani crescându-și copiii și ocupându-se de casă.

La rândul său, Kwon a susținut că Lee nici nu a investit în companie și nici nu a lucrat pentru aceasta. La începutul acestui an, Smilegate a publicat o declarație în care afirma că întregul capital inițial al companiei a provenit de la Kwon.

Un purtător de cuvânt al Smilegate a refuzat să „comenteze chestiunile personale ale principalului acționar”.

„Vom continua să ne îndeplinim cu fidelitate atribuțiile, ca de obicei”, a declarat acesta într-un comunicat citat de The Chosun Daily.

Ambele părți pot contesta în continuare hotărârea.

În luna iulie a acestui an, Chey Tae-won, președintele conglomeratului sud-coreean SK Group, a fost obligat să-i plătească fostei sale soții 944 de miliarde de woni, sumă care, înaintea hotărârii de astăzi, reprezenta cea mai mare despăgubire stabilită într-un divorț din istoria Coreei de Sud.

Ulterior însă, această decizie a fost anulată de Curtea Supremă, care a invocat o eroare de calcul ce dusese la supraevaluarea bunurilor deținute de cuplu. Instanța a dispus reexaminarea cazului.