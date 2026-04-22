Spania lansează un plan de locuințe sociale de 7 miliarde de euro ca să facă față creșterii chiriilor și crizei imobiliare

Guvernul Spaniei a aprobat marți un plan amplu prin care să atenueze criza locuințelor, una dintre principalele vulnerabilități politice ale premierului Pedro Sanchez înaintea alegerilor de anul viitor. Noul plan, în valoare de 7 miliarde de euro, triplează investițiile guvernamentale în locuințe publice în următorii patru ani, scrie Euronews.

Veniturile oamenilor nu au crescut în același ritm cu prețurile, iar analiștii spun că turismul și creșterea populației în marile orașe, pe fondul imigrației, au mărit și mai mult presiunea de pe piața locuințelor. Noul plan prevede că locuințele construite cu sprijin de la stat nu vor mai putea fi trecute în altă categorie după câțiva ani. În plus, include ajutor pentru tinerii care stau în chirie sau vor să își cumpere o casă.

„Este un pas important înainte. Pentru prima dată după decenii, există un angajament bugetar serios”, a declarat Raluca Budian, director asociat al Observatorului pentru Locuire Decentă din cadrul școlii de afaceri Esade din Barcelona.

Aproximativ 40% din fonduri vor fi alocate pentru creșterea ofertei de locuințe publice, un segment în care Spania este în urmă față de media europeană. Prin comparație, 30% vor fi direcționate către renovarea proprietăților, a precizat guvernul. Aici intră fonduri pentru creșterea eficienței energetice a locuințelor și pentru construcții în zonele depopulate ale țării. Restul banilor vor merge către subvenții, cu accent pe susținerea tinerilor.

„Publicul cere un acord pentru rezolvarea principalei probleme care îl afectează în acest moment”, a declarat marți ministrul Locuirii, Isabel Rodríguez. Potrivit institutului de sondare de stat CIS, locuințele se numără constant printre cele mai mari preocupări ale cetățenilor spanioli.

Costurile locuințelor în Spania au crescut cu aproape 13% de la un an la altul la sfârșitul lui 2025, potrivit Eurostat.

Spania se află printre ultimele țări din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în ceea ce privește locuințele publice de închiriat, cu mai puțin de 2% din oferta disponibilă. Media OCDE este de 7%. În Franța, ponderea este de 14%, în Marea Britanie de 16%, iar în Olanda de 34%.

În trecut, Spania a construit locuințe din fonduri publice care au trecut ulterior în proprietate privată. După ce au fost vândute, acestea au dispărut din fondul de locuințe publice.