Spioana Anna Chapman, care și-a folosit farmecele în favoarea Rusiei, a primit de la Putin o nouă misiune și un nou pseudonim

Spioana Anna Chapman, care și-a folosit farmecele în favoarea Rusiei, a primit de la Putin o nouă misiune. FOTO: Profimedia Images

Spioană rusă Anna Chapman, devenită celebră în întreaga lume după un scandal din 2010, s-a întors în universul spionajului cu o nouă misiune. În vârstă de 43 de ani, Chapman a fost numită la conducerea nou-înființatului Muzeu al Serviciilor de Informații Ruse, un proiect aflat sub coordonarea celui mai secret serviciu al președintelui Vladimir Putin.

Fosta agentă, care la un moment dat a avut cetățenie britanică, folosește acum numele Anna Romanova, încă un alias dintr-o viață desprinsă parcă dintr-un thriller de spionaj.

Chapman a devenit cunoscută publicului în 2010, când a fost arestată la New York de FBI, în cadrul unei operațiuni care a destructurat o rețea rusă de agenți sub acoperire pe termen lung în SUA. La scurt timp, a fost expulzată și implicată într-un schimb de spioni ce l-a adus în Marea Britanie pe dublul agent Serghei Skripal, cel care avea să fie ulterior otrăvit la Salisbury într-un atac atribuit Moscovei, scrie The Sun.

› Vezi galeria foto ‹

Noul muzeu coordonat de Chapman este înregistrat în apropierea parcului Gorki din Moscova, chiar la biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), instituția succesoare a celebrului KGB și agenția care a folosit-o pe Chapman ca agentă în străinătate. Muzeul ar urma să prezinte istoria și operațiunile serviciilor ruse, inclusiv activitățile desfășurate împotriva Occidentului.

Ascensiunea Annei Chapman a început la Londra, unde și-a folosit farmecul și abilitatea de a socializa pentru a pătrunde în cercuri influente, oameni de afaceri, politicieni și oligarhi. Acolo ar fi fost remarcată și ulterior recrutată de un agent rus aflat în capitala britanică. Chapman devenise între timp cetățean britanic, după căsătoria cu Alex Chapman, o relație încheiată cu scandal, bărbatul fiind descris în presă drept instabil și violent.

Într-o carte publicată anul trecut, Chapman se prezintă ca o „versiune feminină a lui 007”, susținând că frumusețea, siguranța de sine și ținuta sexy i-au deschis uși la cel mai înalt nivel. „Știam efectul pe care îl aveam asupra bărbaților. Natura mă înzestrase generos… tot ce trebuia să fac era să subliniez aceste atuuri. Și a funcționat ca prin magie”, scrie ea.

Volumul vorbește despre petreceri luxoase, călătorii exotice și întâlniri cu oameni puternici, dar lasă nespus orice detaliu despre informațiile pe care le-ar fi trimis la Moscova.

După ce a fost repatriată, Anna Chapman și-a reinventat imaginea: a devenit femeie de afaceri, prezentatoare TV, influencer și susținătoare ferventă a președintelui Putin. În această perioadă, a devenit și mamă.

Acum, revenirea sa în sfera serviciilor secrete, chiar dacă într-o formă oficială și „culturală”, sugerează că legăturile cu aparatul de informații al Kremlinului nu au fost niciodată cu adevărat rupte. SVR este condus în prezent de Serghei Narîșkin, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin.