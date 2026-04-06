Spioana trimisă de ruși la New York s-a îndrăgostit de o americancă ce s-a dovedit a fi o agentă de contrainformații ucraineană

Nomma Zarubina era activă la New York și avea misiunea să seducă și să colecteze informații despre adversarii Kremlinului FOTO: Facebook/ Nomma Zarubina

O rusoaică infiltrată în cercurile opoziției și o americancă implicată în contrainformațiile ucrainene au ajuns protagonistele unei relații care a depășit granițele unei simple misiuni. Destinele lor s-au intersectat într-un context în care seducția, spionajul și loialitatea s-au împletit periculos.

Nomma Zarubina, o rusoaică în vârstă de 35 de ani, activă la New York, avea o misiune clară: să seducă și să colecteze informații despre adversarii Kremlinului. Potrivit procurorilor americani, citați de Delfi, aceasta ar fi avut legături directe cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), folosindu-și relațiile personale pentru a pătrunde în cercuri influente și a obține informații sensibile.

De cealaltă parte, Sarah Ashton-Cirillo, care are cetățenie americană, a ales să se implice voluntar în apărarea Ucrainei încă din 2022, ajungând ulterior să colaboreze cu serviciile de informații militare ucrainene. Rolul ei era acela de a identific și neutraliza agenții pro-ruși.

Cele două s-au întâlnit în 2024, la un eveniment organizat în apropiere de Washington, în marja unui summit NATO. Încă de la prima interacțiune, Ashton-Cirillo a devenit suspicioasă față de comportamentul lui Zarubina și a raportat cazul superiorilor săi. În scurt timp, autoritățile ucrainene au deschis o investigație.

Relația dintre cele două femei a evoluat însă dincolo de suspiciuni profesionale. În 2025, contactul a fost reluat, iar schimburile de mesaje au căpătat rapid o dimensiune personală. Ashton-Cirillo a decis să ducă mai departe interacțiunea, în coordonare cu partenerii săi din Ucraina, transformând relația într-un instrument de colectare de informații.

Timp de aproximativ opt luni, cele două au întreținut o relație intimă, în paralel cu desfășurarea unor activități de spionaj. Într-o turnură neașteptată, Zarubina - trimisă inițial pentru a recruta și manipula - a devenit ea însăși o sursă de informații.

Investigațiile au scos la iveală că aceasta fusese recrutată încă din 2020, în orașul Tomsk, unde activa sub numele de cod „Alisa”. Misiunea sa presupunea colectarea de informații și, dacă era necesar, implicarea în relații intime cu țintele vizate.

În noiembrie 2024, Zarubina a fost arestată în Statele Unite pentru implicare în rețele de prostituție, iar ulterior s-a descoperit că oferise informații false autorităților americane cu privire la legăturile sale cu serviciile ruse. În decembrie 2025, a fost reținută din nou, după ce anchetatorii au stabilit că activitatea sa depășea cu mult infracțiunile inițiale.

Între timp, Ashton-Cirillo a devenit și ea ținta autorităților ruse. În iunie 2025, un tribunal din Rusia a condamnat-o în lipsă la 20 de ani de închisoare.

Cazul amintește de cel al Mariei Butina, o altă rusoaică implicată în operațiuni de influență în SUA. Spre deosebire de aceasta însă, Zarubina a ales să colaboreze cu anchetatorii americani, dezvăluind detalii despre misiunile primite și metodele utilizate.

Povestea celor două femei a devenit publică în urma unor investigații jurnalistice ucrainene, care au inclus corespondență, imagini video și mărturii. Pentru Ashton-Cirillo, experiența a avut un impact profund: „A trebuit să intru într-o zonă întunecată a psihicului pentru a înțelege acest tip de gândire. M-a schimbat”, a declarat aceasta.

Cazul ilustrează o realitate mai puțin vizibilă a conflictului ruso-ucrainean: dincolo de front și de negocieri diplomatice, războiul se poartă și în spații informale, la mese private, în mediul online și, uneori, în relații personale. În acest context, granița dintre misiune și emoție devine tot mai greu de trasat.