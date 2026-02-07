Statuia aurită de 4,6 metri înălţime a lui Trump așteaptă de un an să fie ridicată pe soclu pentru că sculptorul nu a fost încă plătit

Statuia aurită de 4,6 metri înălţime a lui Donald Trump, numită „Don Colossus” de creatorii săi, nu a fost încă instalată și cel mai probabil asta nu se va întâmpla prea curând. FOTO: Profimedia Images

Statuia aurită de 4,6 metri înălţime a lui Donald Trump, numită „Don Colossus” de creatorii săi, nu a fost încă instalată și cel mai probabil asta nu se va întâmpla prea curând, scrie France24. Sculptorul său, Alan Cottrill, nu a fost încă plătit de antreprenorii din domeniul criptomonedelor care i-au comandat-o.

Această operă monumentală din bronz, acoperită cu foiţă de aur, a fost gândită pentru a fi instalată pe un soclu de 2.720 kg. Dar statuia de 360.000 de dolari, care îl reprezintă pe republican cu pumnul ridicat, după tentativa de asasinat de care a fost victima în iulie 2024, aşteaptă de peste un an să fie ridicată.

„Aş fi un idiot să o instalez fără să fi fost plătit, iar eu nu sunt un idiot”, afirmă artistul american în vârstă de 73 de ani, care susţine că i se datorează încă aproximativ 92.000 de dolari".

FOTO: Profimedia Images

Concepută iniţial pentru a promova un „memecoin”, un activ virtual care nu are nicio valoare intrinsecă, dar care profită de un moment cultural pentru a-şi creşte preţul prin speculaţii şi crearea unei comunităţi, opera a devenit un simbol al instabilităţii acestor jetoane deosebit de volatile.

Pus în vânzare în momentul în care Donald Trump a câştigat alegerile prezidenţiale, în noiembrie 2024, $PATRIOT a stârnit iniţial un entuziasm puternic în rândul susţinătorilor lui Trump. Dar elanul său a fost rapid întrerupt de lansarea de către preşedintele american, el însuşi pasionat de criptomonede, a propriului său activ virtual. Acesta din urmă, numit $TRUMP, a fost lansat cu câteva zile înainte de învestirea din ianuarie 2025 şi de dezvăluirea prevăzută a „Don Colossus”. Valoarea $PATRIOT, care continuă să fie tranzacţionată şi astăzi, a scăzut cu peste 95% faţă de valoarea maximă atinsă.

Legăturile strânse ale lui Donald Trump cu sectorul criptomonedelor au stârnit acuzaţii de conflicte de interese majore. Agenţia specializată Bloomberg estimează că averea familiei Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari anul trecut doar datorită activelor digitale.

În atelierul său din Zanesville, Ohio, Alan Cottrill vorbeşte cu mândrie despre munca sa. A realizat statui pentru cel puţin 17 preşedinţi americani, precum şi una a inventatorului Thomas Edison, expusă la Capitoliul din Washington, sediul Congresului american.

A fost, aşadar, entuziasmat de amploarea proiectului Trump. I-a luat o lună să realizeze figura în mărime naturală, apoi încă trei luni să o pună la scară, să o toarne în bronz şi să permită echipei sale să lustruiască şi să şlefuiască minuţios suprafaţa. „Este pur şi simplu copleşitor. Este gigantic”, spune el.

La mai bine de un an după ce a fost finalizată, statuia pare să fi găsit în sfârşit un loc unde să fie expusă: complexul de golf Trump National Doral, din Miami, unde Alan Cottrill s-a deplasat luna trecută pentru a instala soclul. Nu se știe însă când va fi inaugurată.

Întrebat despre experienţa sa cu lumea criptomonedelor după atâtea peripeţii, artistul spune că nu o va mai repeta.