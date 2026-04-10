Stefano Gabbana a părăsit conducerea brandului D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux

Stefano Gabbana, creatorul care împreună cu Domenico Dolce a fondat unul dintre cele mai importante case de modă, se retrage din funcția de președinte. Rolul său va fi preluat de Alfonso Dolce, fratele lui Domenico.

Stefano Gabbana a demisionat din funcția de președinte al Dolce&Gabbana, brandul pe care l-a creat în 1985 împreună cu partenerul său de atunci de afaceri și de viață, Domenico Dolce. Știrea a apărut ieri, relatată de agenția internațională de știri Bloomberg, dar demisia lui Gabbana datează de fapt din decembrie 2025, relatează Corriere della Sera.

Rolul său de președinte i-a fost acum încredințat lui Alfonso Dolce, fost CEO al brandului și fratele lui Domenico. Alfonso Dolce a preluat funcția în ianuarie anul trecut, dar vestea schimbării conducerii a fost învăluită în secret și a ieșit la iveală abia acum.

Plecarea lui Gabbana din președinția brandului adaugă și mai multă greutate unei perioade mai puțin promițătoare pentru casa de modă. Bloomberg a relatat, de asemenea, în urmă cu câteva săptămâni despre situația financiară sumbră a brandului, compania inițiind noi discuții cu băncile creditoare pentru a rezolva o datorie de 450 de milioane de euro.

Se pare că Gabbana ia în considerare diverse opțiuni pentru gestionarea acțiunii sale de 40% din companie, inclusiv vânzarea acțiunilor. Domenico Dolce deține, de asemenea, o sumă similară, în timp ce procentul rămas este împărțit între frații Dolce, Alfonso, Domenico și Dorotea.

O altă veste surpriză legată de viața brandului a sosit acum câteva zile, relatată de The Platform: anunțul angajării iminente a lui Stefano Cantino în echipa companiei, fără a se specifica însă rolul său strategic. Cantino, fost CEO al Gucci, unde a lucrat timp de nouă luni, urma să preia un rol operațional, posibil ca și co-CEO alături de Alfonso Dolce, care pare să fie responsabil de schimbarea managerială.

Ultima apariție comună a designerilor datează din februarie anul trecut, la finalul prezentării din cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Zâmbitori, Stefano și Domenico au apărut la finalul prezentării și, cu o urmă de emoție, au ieşit pe podium pentru a o saluta pe invitata lor de onoare, Madonna , așezată în primul rând lângă Anna Wintour. În aceeași seară, o petrecere exclusivă în prezența lor a celebrat-o pe vedetă, care este și imaginea apreciată a parfumului The One, cel mai recent lansat.

În ultimele luni, absența lui Gabbana de la prezentările de modă Alta Moda și Alta Sartoria de la Roma a stârnit unele semne de întrebare în industria modei, la fel ca și decizia designerului de a se muta la Dubai, părăsind Milano. Cu toate acestea, această decizie pare a fi luată pe moment. Se așteaptă ca următoarele săptămâni să dezvăluie orice nouă direcție în cadrul brandului de modă.