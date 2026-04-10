Stefano Gabbana a părăsit conducerea brandului D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux

2 minute de citit Publicat la 11:15 10 Apr 2026 Modificat la 11:15 10 Apr 2026
Stefano Gabbana si Domenico Dolce la ultima prezentare de moda din 2026 cand au aparut impreuna
Sursa foto: Profimedia

Stefano Gabbana, creatorul care împreună cu Domenico Dolce a fondat unul dintre cele mai importante case de modă, se retrage din funcția de președinte. Rolul său va fi preluat de Alfonso Dolce, fratele lui Domenico.

Stefano Gabbana a demisionat din funcția de președinte al Dolce&Gabbana, brandul pe care l-a creat în 1985 împreună cu partenerul său de atunci de afaceri și de viață, Domenico Dolce. Știrea a apărut ieri, relatată de agenția internațională de știri Bloomberg, dar demisia lui Gabbana datează de fapt din decembrie 2025, relatează Corriere della Sera

Rolul său de președinte i-a fost acum încredințat lui Alfonso Dolce, fost CEO al brandului și fratele lui Domenico.  Alfonso Dolce a preluat funcția în ianuarie anul trecut, dar vestea schimbării conducerii a fost învăluită în secret și a ieșit la iveală abia acum.

Plecarea lui Gabbana din președinția brandului adaugă și mai multă greutate unei perioade mai puțin promițătoare pentru casa de modă. Bloomberg a relatat, de asemenea, în urmă cu câteva săptămâni despre situația financiară sumbră a brandului, compania inițiind noi discuții cu băncile creditoare pentru a rezolva o datorie de 450 de milioane de euro. 

Se pare că Gabbana ia în considerare diverse opțiuni pentru gestionarea acțiunii sale de 40% din companie, inclusiv vânzarea acțiunilor. Domenico Dolce deține, de asemenea, o sumă similară, în timp ce procentul rămas este împărțit între frații Dolce, Alfonso, Domenico și Dorotea.

O altă veste surpriză legată de viața brandului a sosit acum câteva zile, relatată de The Platform: anunțul angajării iminente a lui Stefano Cantino în echipa companiei, fără a se specifica însă rolul său strategic. Cantino, fost CEO al Gucci, unde a lucrat timp de nouă luni, urma să preia un rol operațional, posibil ca și co-CEO alături de Alfonso Dolce, care pare să fie responsabil de schimbarea managerială. 

Ultima apariție comună a designerilor datează din februarie anul trecut, la finalul prezentării din cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Zâmbitori, Stefano și Domenico au apărut la finalul prezentării și, cu o urmă de emoție, au ieşit pe podium pentru a o saluta pe invitata lor de onoare, Madonna , așezată în primul rând lângă Anna Wintour. În aceeași seară, o petrecere exclusivă în prezența lor a celebrat-o pe vedetă, care este și imaginea apreciată a parfumului The One, cel mai recent lansat.

În ultimele luni, absența lui Gabbana de la prezentările de modă Alta Moda și Alta Sartoria de la Roma a stârnit unele semne de întrebare în industria modei, la fel ca și decizia designerului de a se muta la Dubai, părăsind Milano. Cu toate acestea, această decizie pare a fi luată pe moment. Se așteaptă ca următoarele săptămâni să dezvăluie orice nouă direcție în cadrul brandului de modă.

Ştiri video recomandate
Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Mapamond
TOP articole
