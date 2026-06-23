SUA anunţă livrarea către Filipine a patru submarine pentru a patrula în Marea Chinei de Sud

Nave identificate de Garda de Coastă a Filipinelor drept unele de cercetare chineze, pe 15 iunie 2026, în zona recifului Scarborough, din Marea Chinei de Sud. Sursa foto: Getty Images

Ambasada Statelor Unite din Manila a anunţat marţi livrarea a patru vehicule autonome subacvatice şi de suprafaţă armatei filipineze în contextul ostilităţilor pe care arhipelagul din Asia de Sud-Est le are cu Beijingul pentru teritorii din Marea Chinei de Sud, informează EFE, conform Agerpres.



"Livrarea acestor aparate, evaluate la 754 de milioane de pesos filipinezi (13 milioane de dolari), demonstrează angajamentul nostru" de a asigura "un Indo-Pacific liber şi deschis, prin consolidarea capacităţii Filipinelor de a detecta şi răspunde provocărilor maritime şi activităţilor ilegale pe mare", a precizat misiunea diplomatică într-un comunicat.

Este vorba de submarine autonome Triton (AUSV) capabile să colecteze date în ocean atât la suprafaţă, cât şi sub apă. Funcţionează pe bază de energie solară, ceea ce permite fiecărei unităţi să opereze timp de până la 30 de zile consecutive.

The United States on Tuesday said it has provided four solar-powered underwater vehicles to the Philippine military to boost its long-time ally’s ability to detect and respond to maritime threats amid China’s increasingly aggressive actions in the South China Sea.… — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) June 23, 2026

"Domeniul maritim al Indo-Pacificului este vast, conflictual şi crucial, iar Filipine se află în centrul acestuia, a subliniat Bridgette Walker, însărcinat cu afaceri a ambasadei SUA, considerând că Marea Chinei de Sud "necesită o supraveghere constantă şi de lungă durată pe care nicio navă sau aeronavă nu o poate asigura singură".



În mai, în cadrul Dialogului Shangri-La de la Singapore, cea mai importantă conferinţă anuală de securitate din Asia, Filipine au criticat activităţile Chinei în aceste ape, unde Manila şi Beijingul îşi dispută suveranitatea asupra mai multor insule.



În ultimii ani s-au înregistrat frecvent incidente între vase şi aeronave ale ambelor ţări în această zonă strategică prin care trece aproape 30% din comerţul maritim mondial şi care adăposteşte importante locuri de pescuit şi potenţiale rezerve de petrol şi gaz.



Principalul risc este ca această regiune să devină scena unui potenţial conflict între Beijing şi Washington, pentru că, deşi SUA nu au niciun conflict direct de suveranitate, menţin în vigoare un pact de apărare reciprocă cu Manila.



De la preluarea funcţiei de preşedinte de către Ferdinand Marcos Jr. în 2022, Manila şi-a intensificat cooperarea în domeniul apărării cu Washingtonul.