Sunt bizare, macabre și misterioase. 7 dintre cele mai înfricoșătoare locuri din lume, 3 sunt în Europa

Aceste oase au fost donate de credincioși romano-catolici din toată Europa. Sursa foto: Brandon Marshall/Shutterstock via CNN Newsource

Cu cât este mai înfricoșătoare o experiență, cu atât turiștii sunt dispuși să scoată mai mulți bani din buzunar. Iar spiritele celor morți, mai ales în preajma Halloween-ului, aduc profituri serioase. Într-o lume în care decorațiunile de Halloween sunt la un click distanță, turiștii caută experiențe cât mai autentice: locuri care le dau fiori pe șira spinării nu prin decoruri din plastic, ci prin poveștile din spatele lor. Cu cât sunt mai bizare, macabre și misterioase, cu atât sunt și mai înfricoșătoare. CNN a compilat o listă cu șapte astfel de locuri din întreaga lume. Trei dintre ele sunt în Europa, la doar câteva ore de zbor.

Destinațiile prezentate în lista de mai jos nu țin de spaima comercială pe care o poți cumpăra la atracțiile de Halloween.

› Vezi galeria foto ‹

Osuarul din Sedlec - Cehia

Osuarul din Sedlec este o mică capelă romano-catolică din Sedlec, Cehia. Aici se află scheletele a aproape 40.000 de oameni, răsfirate artistic la interior.

Cele mai remarcabile creații realizate din oase umane sunt candelabrul din centrul camerei și stema familiei Schwarzenberg – cei mai albastru-sânge dintre aristocrații Boemiei – aflată în partea stângă.

E greu să nu-ți lași imaginația să zboare când te gândești la mintea bolnavă care ar fi putut concepe un candelabru din oase umane.

Dar adevăratul motiv este unul destul de prozaic: era pur și simplu o problemă de economie de spațiu.

Aceste oase au fost donate de credincioși romano-catolici din toată Europa, care doreau să fie îngropați aici după ce starețul de la Sedlec a făcut un pelerinaj la Ierusalim în 1278 și a adus înapoi pământ de pe Golgota, locul unde se spune că a fost răstignit Iisus.

Atât de mulți au vrut să fie îngropați în pământul de pe Golgota, încât capela a fost transformată într-un osuar. Rămășițele celor îngropați anterior au fost dezgropate și rearanjate în secolul al XVI-lea — o metodă practică, deși tulburătoare, de a folosi spațiul limitat într-un mod econom.

Peștera Vrăjitoarei Bell – Tennessee, SUA

Spiritul gotic sudist se poate simți din plin într-o vizită la Peștera Vrăjitoarei Bell, presupusa fostă locuință a unei vrăjitoare malefice care a bântuit familia Bell din Tennessee în anii 1800.

Se spune că acest spirit rău intenționat l-ar fi otrăvit și ucis pe patriarhul John Bell, aducând suferință familiei sale, în special fiicei Betsy.

Legenda afirmă că vrăjitoarea era o vecină răzbunătoare, pe nume Kate Batts.

Povestea a devenit o legendă locală și a fost imortalizată în romane și filme. Se zvonește chiar că președintele Andrew Jackson ar fi vizitat proprietatea, doar pentru a fugi îngrozit:

„Mai bine aș înfrunta întreaga armată britanică decât să petrec încă o noapte cu Vrăjitoarea Bell”, ar fi spus el.

Dacă ești în căutare de vânat fantome, poți vizita cabana lui John Bell și explora peștera. Cine știe — poate vrăjitoarea încă mai bântuie acea cavernă întunecoasă?

Insula Păpușilor – Lacul Teshuilo, Mexic

La Isla de las Muñecas, sau Insula Păpușilor, este creația morbidă a unui om pe nume Don Julián Santana, care a trăit ca un pustnic pe insulă timp de aproximativ 50 de ani, până la moartea sa în 2001.

În tot acest timp, a adunat o colecție impresionantă, dar înfiorătoare, de păpuși rupte și dezmembrate, pe care le-a atârnat de crengile copacilor. Ele atârnă acolo și astăzi, asemenea unor sacrificii.

Pare crud și tulburător, dar povestea din spate e, surprinzător, una tandră.

Deși există mai multe versiuni ale legendei, toate converg spre ideea că Don Julián a dedicat păpușile spiritului unei fetițe care s-ar fi înecat în canal.

Fie că a comunicat cu spiritul sau nu, și fie că fata a existat cu adevărat, rămâne neclar.

Dar Don Julián doar voia să-i ofere spiritului prietenei sale câteva jucării cu care să se joace.

Insula Navei de Luptă – Nagasaki, Japonia

Insula Hashima, cunoscută și sub numele de Gunkanjima („Insula Navei de Luptă”, datorită formei sale), este un grup de ruine de beton de 60.000 de metri pătrați aflate în largul coastelor Nagasakiului.

În anii 1950, era un loc plin de viață, locuit de mii de muncitori din minele de cărbune.

Insula a fost abandonată în 1974, când minele s-au închis.

Există întotdeauna ceva sinistru la insulele părăsite. Izolarea e o sabie cu două tăișuri: marea te poate înconjura cu liniște... sau te poate prinde fără scăpare.

O vizită pe Hashima dă impresia celei mai pustii insule de pe Pământ — clădiri în ruină, obiecte uitate, tăcere totală.

Insula a fost complet închisă până în 2009, dar acum poate fi vizitată. În 2015, a fost inclusă pe lista patrimoniului UNESCO. De asemenea, a servit drept cartier general secret al ticălosului Raoul Silva (interpretat de Javier Bardem) în filmul Skyfall (2012).

Catacombele din Paris – Franța

Îți surâde ideea de a coborî sub străzile Parisului și de a te plimba printr-o rețea de tuneluri și peșteri pline de oase umane?

Poți face asta în una dintre cele mai înfiorătoare atracții pariziene – catacombele, care adăpostesc rămășițele a circa șase milioane de oameni și sunt mai adânci decât metroul sau canalizarea.

Catacombele au fost create pentru a face față cimitirelor supraaglomerate din secolul al XVIII-lea.

Nu te abate de la traseul turistic însă — în vara lui 2017, doi adolescenți s-au pierdut în rețeaua de tuneluri timp de trei zile.

Locul urmează să intre într-un amplu proces de renovare și va fi închis pe 3 noiembrie pentru câteva luni, urmând să se redeschidă în 2026.

Insula Poveglia – Veneția, Italia

Această frumoasă insulă e bântuită de trecutul ei sumbru – a fost, la sfârșitul anilor 1700, o zonă de carantină pentru bolnavii de ciumă. Mai târziu, în anii 1920, a devenit azil pentru persoane cu probleme mintale.

Se spune că insula este bântuită de spiritele pacienților. Legenda povestește despre un doctor sadic care, chinuit de viziunile celor pe care îi torturase, s-ar fi aruncat din turnul cu clopot.

Clădirea există și astăzi – ruginită, abandonată și cutremurător de sinistră.

În 2014, aproape a fost transformată într-un hotel de lux, dar afacerea a eșuat, iar insula rămâne un memento macabru al trecutului ei.

Oficial, nu este permis accesul turiștilor – însă unii barcagii din Veneția sunt dispuși să facă drumul pentru prețul potrivit.

Craterul Darvaza, sau „Poarta către Iad” – Turkmenistan

Da, există cu adevărat un crater adânc în deșertul Turkmenistanului care arde necontenit de mai bine de 50 de ani. Numele său oficial este Craterul Darvaza, dar este supranumit și „Poarta către Iad”.

Nu există o explicație clară despre ce s-a întâmplat exact, ceea ce face locul și mai fascinant.

Se spune că s-a format în 1971, când geologii sovietici care căutau petrol au descoperit o cavernă plină cu gaz natural. Au decis să-i dea foc, pentru a preveni răspândirea metanului.

De atunci, craterul arde neîncetat — un spectacol uluitor în mijlocul pustietății.

Potrivit BBC Wildlife, flăcările încep totuși să se stingă treptat.

Chiar și așa, locul a devenit o atracție turistică de renume, deși Turkmenistanul nu e ușor de vizitat din cauza politicilor stricte privind vizele.